Измаильское предприятия СП "Дунайсудосервис" рассматривает вопрос строительства 108-метрового несамоходного судна для перевозок зерновых по Днепру.

Заказчиком может выступить компания "Грейн-Трансшипмент". Об этом в интервью ЦТС рассказал исполнительный директор СП "Дунайсудосервис" Станислав Чимбер.

Он проинформировал, что в конце апреля стартовали работы по строительству третьей баржи вместимостью 2,5 тыс тонн для "Грейн-Трансшипмент". Также в этом году будет построено четвертое такое судно.

"У "Грейн-Трансшипмент" также есть проект строительства с нуля более крупной баржи, но компания, насколько я знаю, сейчас находится на этапе переговоров с банком. Она будет чуть меньше, чем для Светловодского речного терминала (длина 128 м - ЦТС), но гораздо больше, чем те, которые мы им делаем сейчас", - отметил Чимбер.

"Мы еще в прошлом году изучали ее проект. Ее грузоподъемность составит 5 тыс. тонн, длина - 108 метров. Осадка у нее будет меньше, чем у баржи, которую мы строим для Светловодского речного терминала. Это связано со спецификой того, куда она будет ходить за зерном. Для тех, кто ходит вверх по Днепру, осадка - принципиальный вопрос", - добавил он.

Напомним, что первые две 79-метровые баржи для уже упомянутого заказчика в Измаиле были построены в 2019 году. До этого "Дунайсудосервис" занимался только судоремонтом и не строил суда с нуля.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Измаиле планируют построить 128-метровую баржу. Ее грузоподъемность составит 6 тыс тонн и она станет самым крупных несамоходным судном, построенным в Украине.