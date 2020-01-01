Європейський суд із прав людини визнав порушенням звільнення в Румунії головного антикорупційного прокурора Лаури Кодруци Кевеші у 2018 році.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, пише Громадське.

Так, згідно з рішенням суду, звільнення Кевеші порушило її права на чесний суд і свободу висловлювань.

«Її передчасне звільнення знищило саму мету — підтримати незалежність суддів і, ймовірно, мала демотивуючий вплив на неї й інших прокурорів і суддів щодо участі у публічних дискусіях з приводу законодавчих реформ, які стосуються судової влади і незалежності суддів», — йдеться у заяві ЄСПЛ.

Також суд визнав, що Кевеші звільнили через її публічні коментарі, зокрема, критику запропонованих законодавчих актів, які, як вона побоювалася, можуть підірвати боротьбу з корупцією в одній із найбільш корумпованих країн Євросоюзу.

Як повідомляє «Радіо Свобода», коментуючи рішення ЄСПЛ, Кевеші заявила, що воно «захищає суддів від політичного втручання».

Своєю чергою, президент Клаус Йоганніс, якого Конституційний суд Румунії змусив звільнити Кевеші, заявив, що рішення ЄСПЛ демонструє необхідність реформувати «цю інституцію на конституційному рівні».

«Довіра до Конституційного суду, на яку вже вплинули деякі суперечливі рішення за останні кілька років, тепер ще більше похитнулася», — сказав він.