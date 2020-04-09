Курс України до НАТО залишається незмінним - Пристайко
|09:40 06.05.2020
|Украина
Курс України до членства в НАТО залишається незмінним, попри поширення COVID-19 Україна продовжує реформи в секторі безпеки та оборони.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко у Twitter, пише Укрінформ.
"Курс України до членства в НАТО залишається незмінним. Незважаючи на COVID-19, уряд продовжує реформи в секторі безпеки та оборони. Був радий обговорити наш широкий порядок денний з послами країн-членів НАТО, Представництвом НАТО", - зазначив урядовець.
Також Пристайко поінформував партнерів, що Україна готова і далі робити свій внесок у глобальні зусилля для боротьби з коронавірусом.
Також він підкреслив, що Україна готова долучитися до розробки універсальних протоколів для цивільної, військової та економічної сфер з метою подолання наслідків пандемії.
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