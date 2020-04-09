Курс України до НАТО залишається незмінним - Пристайко

09:40 06.05.2020   Украина

Курс України до членства в НАТО залишається незмінним, попри поширення COVID-19 Україна продовжує реформи в секторі безпеки та оборони.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко у Twitter, пише Укрінформ.

"Курс України до членства в НАТО залишається незмінним. Незважаючи на COVID-19, уряд продовжує реформи в секторі безпеки та оборони. Був радий обговорити наш широкий порядок денний з послами країн-членів НАТО, Представництвом НАТО", - зазначив урядовець.

Також Пристайко поінформував партнерів, що Україна готова і далі робити свій внесок у глобальні зусилля для боротьби з коронавірусом.

Також він підкреслив, що Україна готова долучитися до розробки універсальних протоколів для цивільної, військової та економічної сфер з метою подолання наслідків пандемії.



Ще на цю тему:

09:15 05.05.2020
Про що говоритимуть 30 начальників штабів НАТО під час першої в історії онлайн-зустрічі
21:01 17.04.2020
НАТО проводить "стримувальні" операції у Балтійському та Чорному морях
09:30 17.04.2020
Словаччина пообіцяла Україні допомогу у здобутті статусу партнера розширених можливостей НАТО
19:45 16.04.2020
«Підтримка Альянсом суверенітету та територіальної цілісності України — непохитна», — голова представництва НАТО в Україні
12:45 16.04.2020
Столтенберг: НАТО продолжает тесное сотрудничество в Черноморском регионе с Грузией и Украиной
17:01 15.04.2020
52% українців - за економічну інтеграцію України з ЄС, 49% - за вступ до НАТО - опитування
14:01 15.04.2020
Міністри оборони НАТО вирішать, як протистояти дезінформації навколо COVID-19
10:30 15.04.2020
Україна забезпечує стратегічне авівперевезення для країн НАТО в час пандемії, - Столтенберг
08:21 15.04.2020
Мілітаризація Росією Криму та Чорного моря є проблемою безпеки для НАТО
08:01 15.04.2020
У НАТО вважають, що про Програму розширених можливостей для України говорити рано
19:00 14.04.2020
Генсек НАТО: Українські літаки допомагають союзникам у боротьбі з коронавірусом
14:30 09.04.2020
Курс України на оборонну реформу за стандартами НАТО є незворотним - Таран у розмові з міністром оборони США Еспером
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
Всі новини країни
Россия Россия
16:20 06.05.2020
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку авиации условного противника
15:20 06.05.2020
Совет директоров российского «Северного морского пароходства» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года
14:00 06.05.2020
Российский ракетный крейсер вышел в Баренцево море для проведения стрельб
13:00 06.05.2020
Новый спасатель дальней морской зоны создадут в России
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:40 06.05.2020
ЄСПЛ визнав незаконним звільнення румунської антикорупційної прокурорки Кевеші
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
11:45 05.05.2020
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
09:46 05.05.2020
Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
17:30 06.05.2020
В Севастополе еще 7 новых случаев заражения COVID-19 на строительстве военного объекта
17:15 06.05.2020
Кримчанам складно отримати українські свідоцтва про народження і смерть – омбудсмен
17:00 06.05.2020
У Скадовському порту відкриють пункт пропуску для відновлення вантажопотоку - Криклій
16:00 06.05.2020
Заразившихся коронавирусом в Алуште 10 врачей и 24 пациента будут лечить в Симферополе
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд