Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС

10:20 06.05.2020   Болгария

Болгарія може ветувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС через відсутність прогресу в роботі двостороннього комітету, що складається з істориків, які відповідають за визначення загальної історії двох країн.

Про це заявив лідер правлячої болгарської партії GERB Андрей Ковачев, повідомляє Укрінформ з посиланням на Euractiv.

"Якщо комітет не відновить роботу до червня і влада в Скоп’є продовжить фальсифікувати історію, Болгарія не погодиться почати попередні переговори про вступ з Північною Македонією", - заявив Ковачев, підкресливши, що він висловлює власну думку.

За словами Ковачева, Європейська комісія має почати переговори про членство Північної Македонії та Албанії в червні. Потім має відбутися міжурядова конференція, на якій країни-члени ЄС повинні проголосувати одноголосно. Хоча дата конференції поки що не визначена, вона може відбутися під час головування Німеччини в ЄС в липні.

Відповідно до Договору про сусідство між Болгарією і Північною Македонією, який передував угоді про зміну назви балканської країни, був створений комітет, якому було доручено визначити загальну історію двох країн.

Хоча Скоп'є стверджував, що робота комітету відкладається через відтермінування виборів до законодавчих органів через коронавірус, комітет не працював з грудня минулого року. Навіть до того, як вибори були відкладені, двосторонній комітет не був дуже успішним.

Історики погодилися із середньовічною історією, але дискусії про визвольну боротьбу проти Османської імперії затягнулися, а комітет особливо застряг у питанні особистості Гоце Делчева (1872-1903).

Гоце Делчев - болгарський революціонер, який боровся за незалежність Македонії, яка перебувала під управлінням Османської імперії на початку 20-го століття. У комуністичній Югославії, частиною якої була Північна Македонія, книги з історії називали Делчева македонцем.

Як повідомлялося, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно здійснив перейменування своєї країни на Республіку Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією. Греція ж роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.



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