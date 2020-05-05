Корабли ВМС США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море, Россия уведомлена
|10:00 06.05.2020
|Россия
Эскадренные миноносцы USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и судно снабжения USNS Supply ВМС США, а также фрегат HMS Kent Королевского военно-морского флота Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря.
Они отрабатывают операции по обеспечению безопасности морского судоходства в сложных природных условиях за Северным полярным кругом, сообщили Военно-морские силы Соединенных Штатов, пишет ghall.com.
Суровая погода Арктики требует постоянного внимания и практики, говорится в сообщении.
“В эти непростые времена особенно важно обеспечивать постоянство наших операций на европейской сцене и одновременно принимать благоразумные меры по защите здоровья наших сил”, – заявила командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти. “Мы сохраняем приверженность делу продвижения безопасности и стабильности в регионе”, – добавила она.
Надводные суда ВМС США не заходили в Баренцево море с середины 1980-х годов. Уведомление о заходе кораблей было направлено в министерство обороны России 1 мая, подчеркнули в ВМС США. Это сделано с целью избежать недопонимания, снизить риск и предотвратить случайную эскалацию напряжения.
Ще на цю тему:
Винищувачі НАТО тричі за два дні перехоплювали російські літаки
В Латвии стартуют многонациональные учения НАТО
Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море
Коронавирус повлиял на планы НАТО
На військових навчаннях у Європі врахують досвід України у протидії гібридній агресії
Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту
Американський есмінець USS Ross прямує до Чорного моря
Глава дипломатії ЄС розповів деталі нової місії в Середземному морі