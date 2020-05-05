Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами

09:20 06.05.2020   Молдова

Более семи часов длилось заседание актива Демократической партии Молдовы вечером 4 мая по проблеме внутренней дисциплины и взаимодействию с партнерами по правящей коалиции из ПСРМ. 

Отдельной темой обсуждения стала тенденция выхода из партии ее членов. По словам председателя политформирования Павла Филипа, внутрипартийный кризис, который провоцируют бывшие сторонники, губительно скажется на всей политической системе страны, сообщает ghall.com со ссылкой на EADaily.

«ДПМ не потерпит внешнего вмешательства в деятельность партии. Мы проанализировали деятельность в коалиции, мы очень разные, но мы пришли к выводу, что шаг, предпринятый ДПМ тогда, был правильным, это не бросает страну в хаос, потому что в сочетании с пандемией возможный политический кризис был бы катастрофическим для Республики Молдова», — заявил Филип.

Он отметил, что досрочные парламентские выборы, на которых настаивают некоторые представители оппозиции, возможны лишь в двух случаях, когда не удается создать правительство или парламент не действует в течение трех месяцев. В настоящее время оба этих института функционируют в полном объеме, таким образом предпосылок для отставки законодательного собрания нет.

Глава парламентской фракции почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков, подводя итоги непростых консультаций, отметил, что вопрос смены партийного руководства не поднимался и, несмотря на различные спекулятивные высказывания, организация сохраняет консолидацию, следуя выбранному курсу.

«Это была открытая и принципиальная дискуссия с противоречивыми позициями, но мы все здесь, и у нас твердое решение пойти дальше», — заключил Дмитрий Дьяков.

19 февраля ДПМ покинули вице-председатель Андриан Канду и шесть депутатов, которые организовали независимую группу Pro Moldova. Позже к ним присоединились еще несколько парламентариев, которые не согласны с тем, что демократы в обмен на министерские кресла пошли на сделку с социалистами, сформировав коалицию в ущерб европейской повестке.

«Сейчас ситуация очень сложная, потому что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк работает против нас. Нам не нужны расколы, особенно в такой сложной пандемической ситуации, в которой сейчас находится страна», — подчеркнул Дмитрий Дьяков.

В настоящее время сторонники Канду сблизились с либеральными правоцентристскими фракциями «Шор», а также блоком ACUM (партия «Действие и солидарность» и партия «Платформа Достоинство и правда»). Они не скрывают, что готовы объединить усилия и потребовать после отмены 15 мая режима чрезвычайного положения отставки правительства Иона Кику. Параллельно с этим они убеждают депутатов-демократов отказаться от сотрудничества с Партией социалистов и поддержать проевропейский вектор оппозиции.



Ще на цю тему:

10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
18:41 28.02.2020
Молдова продовжила мораторій на програму громадянства через інвестиції
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
14:41 17.02.2020
"Поганому Додону посли заважають": лідеру Молдови відповіли за звинувачення послів ЄС
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
18:00 04.05.2020
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
Всі новини країни
Россия Россия
09:00 06.05.2020
В Северной Македонии упал принадлежащий полиции вертолет российского производства
17:41 05.05.2020
Хакери з Росії, Ірану і КНР намагаються викрасти дані про вакцину від COVID-19 - The Guardian
14:41 05.05.2020
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
13:41 05.05.2020
РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
11:45 05.05.2020
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
09:46 05.05.2020
Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
08:40 06.05.2020
Україна розраховує на засудження Радою Європи злочинів Росії у Криму і на Донбасі - Шмигаль
08:20 06.05.2020
Доклад ICG «Мир в Украине: европейская безопасность» представляет цели Кремля – эксперты
08:00 06.05.2020
Укрзалізниця передасть КПВВ "Чонгар" у державну власність
20:45 05.05.2020
ЄС дає ще €3 мільйони на охорону здоров'я в Україні, Польщі та Білорусі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд