Более семи часов длилось заседание актива Демократической партии Молдовы вечером 4 мая по проблеме внутренней дисциплины и взаимодействию с партнерами по правящей коалиции из ПСРМ.

Отдельной темой обсуждения стала тенденция выхода из партии ее членов. По словам председателя политформирования Павла Филипа, внутрипартийный кризис, который провоцируют бывшие сторонники, губительно скажется на всей политической системе страны, сообщает ghall.com со ссылкой на EADaily.

«ДПМ не потерпит внешнего вмешательства в деятельность партии. Мы проанализировали деятельность в коалиции, мы очень разные, но мы пришли к выводу, что шаг, предпринятый ДПМ тогда, был правильным, это не бросает страну в хаос, потому что в сочетании с пандемией возможный политический кризис был бы катастрофическим для Республики Молдова», — заявил Филип.

Он отметил, что досрочные парламентские выборы, на которых настаивают некоторые представители оппозиции, возможны лишь в двух случаях, когда не удается создать правительство или парламент не действует в течение трех месяцев. В настоящее время оба этих института функционируют в полном объеме, таким образом предпосылок для отставки законодательного собрания нет.

Глава парламентской фракции почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков, подводя итоги непростых консультаций, отметил, что вопрос смены партийного руководства не поднимался и, несмотря на различные спекулятивные высказывания, организация сохраняет консолидацию, следуя выбранному курсу.

«Это была открытая и принципиальная дискуссия с противоречивыми позициями, но мы все здесь, и у нас твердое решение пойти дальше», — заключил Дмитрий Дьяков.

19 февраля ДПМ покинули вице-председатель Андриан Канду и шесть депутатов, которые организовали независимую группу Pro Moldova. Позже к ним присоединились еще несколько парламентариев, которые не согласны с тем, что демократы в обмен на министерские кресла пошли на сделку с социалистами, сформировав коалицию в ущерб европейской повестке.

«Сейчас ситуация очень сложная, потому что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк работает против нас. Нам не нужны расколы, особенно в такой сложной пандемической ситуации, в которой сейчас находится страна», — подчеркнул Дмитрий Дьяков.

В настоящее время сторонники Канду сблизились с либеральными правоцентристскими фракциями «Шор», а также блоком ACUM (партия «Действие и солидарность» и партия «Платформа Достоинство и правда»). Они не скрывают, что готовы объединить усилия и потребовать после отмены 15 мая режима чрезвычайного положения отставки правительства Иона Кику. Параллельно с этим они убеждают депутатов-демократов отказаться от сотрудничества с Партией социалистов и поддержать проевропейский вектор оппозиции.