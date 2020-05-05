Во время взлета в международном аэропорту столицы Северной Македонии произошла авария вертолета Ми-171.

Машина принадлежит полиции страны. Потерпевший крушение вертолет имеет бортовой номер МАР-7711. Об этом сообщает македонское издание «Република», пишет ghall.com.

Авария произошла в международном аэропорту Скопье примерно в 11.30 по местному времени. Ее причины пока что не установлены.

В результате происшествия один человек получил легкое ранение. Еще четыре члена экипажа не пострадали.

Всего полиция Северной Македонии эксплуатирует два вертолета Ми-171. В прошлом году обе машины проходили капитальный ремонт в Сербии, на авиаремонтном предприятии «Мома Станойлович». Первый полет Ми-171 с бортовым номером МАР-7711 после проведения необходимых работ состоялся 22 октября 2019 года.

Генеральная прокуратура Северной Македонии начала расследование происшествия в день крушения. Если следствие определит, что крушение произошло из-за субъективных причин, будет возбуждено уголовное дело. Прокуратура изучает видеозаписи с камер, установленных в аэропорту, а также аудиозаписи из пилотской кабины вертолета. Помимо этого, проведен предварительный допрос пилота и членов экипажа.

Ми-171 — российский гражданский транспортный вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля, модификация вертолета Ми-8 — Ми-8АМТ.