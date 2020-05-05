В Северной Македонии упал принадлежащий полиции вертолет российского производства

09:00 06.05.2020   Россия

Во время взлета в международном аэропорту столицы Северной Македонии произошла авария вертолета Ми-171.

Машина принадлежит полиции страны. Потерпевший крушение вертолет имеет бортовой номер МАР-7711. Об этом сообщает македонское издание «Република», пишет ghall.com.

Авария произошла в международном аэропорту Скопье примерно в 11.30 по местному времени. Ее причины пока что не установлены.

В результате происшествия один человек получил легкое ранение. Еще четыре члена экипажа не пострадали.

Всего полиция Северной Македонии эксплуатирует два вертолета Ми-171. В прошлом году обе машины проходили капитальный ремонт в Сербии, на авиаремонтном предприятии «Мома Станойлович». Первый полет Ми-171 с бортовым номером МАР-7711 после проведения необходимых работ состоялся 22 октября 2019 года.

Генеральная прокуратура Северной Македонии начала расследование происшествия в день крушения. Если следствие определит, что крушение произошло из-за субъективных причин, будет возбуждено уголовное дело. Прокуратура изучает видеозаписи с камер, установленных в аэропорту, а также аудиозаписи из пилотской кабины вертолета. Помимо этого, проведен предварительный допрос пилота и членов экипажа.

Ми-171 — российский гражданский транспортный вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля, модификация вертолета Ми-8 — Ми-8АМТ.



Ще на цю тему:

13:00 28.04.2020
В России разбился вертолет, на борту были восемь человек / Видео
19:15 16.04.2020
Над Казахстаном сгорел истребитель МиГ-31 - судьба экипажа неизвестна
18:45 09.04.2020
Росія захотіла обговорити MH17 в ООН: їй відповіли шість країн
09:00 27.03.2020
У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель
19:15 25.03.2020
В России разбился военный самолет
16:40 11.03.2020
В России новейший самолет «Аэрофлота» сняли с эксплуатации на второй день
19:00 05.03.2020
Борт Москва–Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
11:47 05.03.2020
В самолете из Петербурга, севшем в Симферополе, ищут бомбу
18:30 24.02.2020
Впав російський МіГ-29К ВМС Індії
13:30 20.02.2020
В России при взлете загорелся штурмовик Су-25
19:30 31.01.2020
В России рассказали об аварии Су-27 после перехвата иностранного военного самолета
15:45 13.01.2020
Следствие РФ назвало виновного в катастрофе «суперджета» в Шереметьево
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
18:00 04.05.2020
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
Всі новини країни
Россия Россия
09:00 06.05.2020
В Северной Македонии упал принадлежащий полиции вертолет российского производства
17:41 05.05.2020
Хакери з Росії, Ірану і КНР намагаються викрасти дані про вакцину від COVID-19 - The Guardian
14:41 05.05.2020
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
13:41 05.05.2020
РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
11:45 05.05.2020
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
09:46 05.05.2020
Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
08:40 06.05.2020
Україна розраховує на засудження Радою Європи злочинів Росії у Криму і на Донбасі - Шмигаль
08:20 06.05.2020
Доклад ICG «Мир в Украине: европейская безопасность» представляет цели Кремля – эксперты
08:00 06.05.2020
Укрзалізниця передасть КПВВ "Чонгар" у державну власність
20:45 05.05.2020
ЄС дає ще €3 мільйони на охорону здоров'я в Україні, Польщі та Білорусі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд