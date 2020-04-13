Україна розраховує на засудження Радою Європи злочинів Росії у Криму і на Донбасі - Шмигаль
|08:40 06.05.2020
|Крым
Україна розраховує на засудження Радою Європи злочинів проти людей в окупованих Російською Федерацією Криму й Донбасі.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Тwitter, передає Укрінформ.
«Україна розраховує на засудження Радою Європи злочинів проти людей в окупованих Росією Криму й Донбасі», - заявив Шмигаль.
Він нагадав про те, що 5 квітня 1949 року було підписано статут Ради Європи. Україна ратифікувала його у 1995 році, чим засвідчила, що поділяє принципи верховенства законів, а також прав і свобод громадян.
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