Україна розраховує на засудження Радою Європи злочинів Росії у Криму і на Донбасі - Шмигаль

08:40 06.05.2020   Крым

Україна розраховує на засудження Радою Європи злочинів проти людей в окупованих Російською Федерацією Криму й Донбасі.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Тwitter, передає Укрінформ.

«Україна розраховує на засудження Радою Європи злочинів проти людей в окупованих Росією Криму й Донбасі», - заявив Шмигаль.

Він нагадав про те, що 5 квітня 1949 року було підписано статут Ради Європи. Україна ратифікувала його у 1995 році, чим засвідчила, що поділяє принципи верховенства законів, а також прав і свобод громадян.



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