Доклад ICG «Мир в Украине: европейская безопасность» представляет цели Кремля – эксперты

08:20 06.05.2020   Украина

Ведущие украинские эксперты резко раскритиковали доклад Международной кризисной группы ICG: «Мир в Украине: европейская безопасность», заявив, что документ направлен на умиротворение РФ, как страны-агрессора, вместо санкций, подрыв системы европейской безопасности и создание уязвимости региона, перед гибридным вмешательством РФ.

Заявление размещено на сайте Европейской экспертной ассоциации, пишет ghall.com.

«Доклад «Мир в Украине I: Европейская война», подготовленный Международной кризисной группой (International Crisis Group, Брюссель) и опубликованный 28 апреля этого года, предлагает решить проблему российской агрессии на Донбассе, привлекая Россию, государство-агрессор, к обсуждению проблем европейской безопасности и регионального контроля над вооружениями. Вместо того, чтобы наказать Россию за разрушение системы безопасности и нарушение международного права, ICG предлагает шаги, направленные на умиротворение государства-агрессора. В Докладе полностью игнорируется, что 14 тысяч украинцев были убиты и 1,5 миллиона стали вынужденными переселенцами в результате российской агрессии на Донбассе. Украинское экспертное сообщество стремится разоблачить ложные нарративы, приведенные в этом докладе и выявить его реальные мотивы и цели», – заявили эксперты.

«В Докладе ICG устойчивый мир для Европы и Украины предлагается путем, по сути, отмены существующей системы безопасности, которая обеспечивается НАТО и соглашениями о партнерстве с отдельными государствами, в том числе с Украиной. Настоящей целью является лишение стран Центральной и Восточной Европы возможности развиваться и стать одним из столпов европейской безопасности. Доклад, таким образом, пытается сделать регион более нестабильным и уязвимым к конвенционному и гибридному вмешательству со стороны России», – считают подписанты, говоря о целях доклада.

«Доклад предусматривает закрепление роли России в Восточной Европе на десятилетия вперед путем возможного многостороннего соглашения. В лучшем случае это недальновидно в условиях, когда возрастает нестабильность нереформированной экономики России, увеличивается недовольство россиян усилением режима единоличного правления Путина, усиливается напряженность в российских регионах и растут угрозы, связанные с Китаем. Это же предложение негативно влияет непосредственно на Грузию, Молдову и Беларусь – создавая по сути буферную зону, поддерживая давнюю концепцию «сферы влияния России», – говорится в заявлении.

Эксперты проводят анализ и критикуют предложения и нарративы, изложенные в докладе ICG по урегулированию ситуации на Донбассе и приводят собственное видение необходимых мер для усиления потенциала Украины в конвенциальном и гибридном противостоянии с РФ.

“Заявление открыто к подписанию”, – говорится в публикации.

Под документом уже поставили подписи:

1.Европейская экспертная ассоциация.

2.Сеть защиты национальных интересов «АНТС»

2.Ганна Гопко, глава правления Сети защиты национальных интересов «АНТС»

3.Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ

4.Людмила Долгоновская, сооснователь Сети защиты национальных интересов «АНТС»

5.Евгений Магда, Директор Института мировой политики

6.Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

7.Юрий Кмить, Глава ГО «Западный информационный фронт»

8.Михаил Самусь, заместитель директора ЦИАКР по международным вопросам

9.Евгения Луценко, директор Центра социальных и гендерных исследований, Антидискриминационный центр Мемориал-Брюссель

10.Мария Авдеева, сооснователь Европейской экспертной ассоциации.

Во вторник, 28 апреля, был опубликован доклад Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG) под названием «Мир в Украине: европейская война». Аналитики ICG продвигают в докладе стратегичские нарративы российской пропанагды и российских спецслужб – настаивают на необходимости пересмотреть санкции против России, а также «разрешить снятие некоторых ограничений, если Россия будет способствовать истинному прогрессу на пути к миру».



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