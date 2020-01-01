Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь Лаури Ковеші, колишнього виконавчого прокурора румунського Національного антикорупційного директорату (НАД), яка зараз очолює Європейську прокуратуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.

У своєму рішенні, оприлюдненому 5 травня, Суд постановив, що Румунія порушила права Ковеші, звільнивши її до завершення законного терміну на посаді.

Зокрема, визнали порушення її права на справедливий суд (ст. 6 § 1 Європейської конвенції з прав людини) та на свободу вираження поглядів (ст. 10 ЄКПЛ).

Лаура Ковеші очолювала Національний антикорупційний директорат 5 років, з 2013 до липня 2018 року, коли президент Клаус Йоганніс, всупереч власному бажанню, підписав наказ про її відставку – після директивного рішення Конституційного Суду.

Ковеші оскаржила своє звільнення у Європейському суді з прав людини наприкінці 2018 року, зазначаючи, що не мала можливості оскаржити у суді рішення про свою передчасну відставку, а також – що причиною такого рішення стала її професійна позиція щодо реформи судової системи.

ЄСПЛ постановив, що прокурор не мала можливості оскаржити рішення в суді, оскільки при цьому розглядалися би тільки формальні аспекти президентського указу, а не змістовний аргумент про те, що причиною її відставки стала критика змін до антикорупційного законодавства.

Порушенням права на свободу вираження поглядів визнали те, що причиною відставки стала публічна критична позиція Ковеші щодо законодавчих змін, які були "питанням значного суспільного інтересу".

Під час перебування Лаури Ковеші на посаді було відкрито цілу низку справ проти топ-посадовців Румунії – колишніх прем’єр-міністрів, міністрів та інших. Результати відомства принесли їй міжнародне визнання.

Після відставки з посади, Ковеші за результатами конкурсу очолила Європейську прокуратуру. Румунія намагалася заблокувати її призначення на цю посаду.