ЄС дає ще €3 мільйони на охорону здоров'я в Україні, Польщі та Білорусі

20:45 05.05.2020   Украина

Європейський Союз виділяє додатково три мільйони євро на охорону здоров'я в прикордонних громадах України, Польщі та Білорусі.

Про це повідомив у Facebook Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка, передає Укрінформ.

«Підтримка надається у рамках програми транскордонного співробітництва "Польща - Білорусь - Україна 2014-2020"», - йдеться у повідомленні.

В Офісі віцепрем’єра поінформували, що ці кошти допоможуть забезпечити усім необхідним медичний персонал, придбати нове обладнання, дадуть змогу провести більше тестів на коронавірус та створять можливість транскордонної співпраці на віддаленій основі в умовах пандемії COVID-19.

Раніше ЄС вже виділив майже 24 млн євро у рамках 12 проєктів охорони здоров’я на підтримку лікарень, служб швидкої допомоги та інших підрозділів, розташованих у прикордонному регіоні.



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