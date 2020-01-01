ЄС дає ще €3 мільйони на охорону здоров'я в Україні, Польщі та Білорусі
|20:45 05.05.2020
|Украина
Європейський Союз виділяє додатково три мільйони євро на охорону здоров'я в прикордонних громадах України, Польщі та Білорусі.
Про це повідомив у Facebook Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка, передає Укрінформ.
«Підтримка надається у рамках програми транскордонного співробітництва "Польща - Білорусь - Україна 2014-2020"», - йдеться у повідомленні.
В Офісі віцепрем’єра поінформували, що ці кошти допоможуть забезпечити усім необхідним медичний персонал, придбати нове обладнання, дадуть змогу провести більше тестів на коронавірус та створять можливість транскордонної співпраці на віддаленій основі в умовах пандемії COVID-19.
Раніше ЄС вже виділив майже 24 млн євро у рамках 12 проєктів охорони здоров’я на підтримку лікарень, служб швидкої допомоги та інших підрозділів, розташованих у прикордонному регіоні.
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