Начальник российской медсанчасти предложил приобретать средства защиты от covid-19 самостоятельно

20:30 05.05.2020   Крым

Начальник российской медсанчасти предложил приобретать средства защиты от covid-19 самостоятельно.

Об этом сообщается в письме начальника ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России Пачганова Александра, отправленном 30 апреля 2020 года на адвокатский запрос Лили Гемеджи, передает Крымская солидарность.

Ранее, 9 апреля 2020 года, адвокат направила письмо, в котором обращалась с просьбой обеспечить узника совести и политзаключённого Мустафаева Сервера во время вывоза из места содержания под стражей (СИЗО-1) в суд медицинскими средствами защиты от инфекции: одноразовыми медицинскими масками, одноразовыми перчатками, антисептическими средствами.

Кроме этого, адвокат просила сообщить суду информацию об имеющихся в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области случаях подозрений на заражение COVID-19, либо заразившихся лицах, как среди заключенных, так и сотрудников учреждения, указанной инфекцией - в случае возникновения таковой ситуации.

Пачганов Александр, в качестве выхода из ситуации, предложил арестованным политическим заключенным из Крыма приобретать средства защиты самостоятельно, в магазине ФСИН России.

«С целью обеспечения прав граждан, находящихся под стражей на охрану здоровья, предоставляется осуждённым, подозреваемым и обвиняемым возможность приобретения средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и кожных антисептиков в магазинах ФГУП «Калужское» ФСИН России при выводе в следственные кабинеты, убытии на следственные действия, судебные заседания», - пишет начальник ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России.

По словам Пачганова, в целях предотвращения заражения воздушно-капельным, воздушно-пылевым, контактным путями передачи, судебно-следственные действия со следователями, дознавателем и свидания с защитниками, адвокатами и иными лицами на территории следственных изоляторов с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными следует проводить в помещении комнат краткосрочных свиданий (через стекло), в исключительных случаях по письменному заявлению прибывших лиц, предоставляется возможность проведения свидания в помещениях следственных кабинетов учреждений при наличии средств индивидуальной защиты.

«Сообщаем, что в соответствии с указанием врио исполняющего начальника ГУФСИН России по Ростовской области, в случае необходимости проведения судебных заседаний будет обеспечиваться проведение термометрии лицам, подлежащим вывозу из мест содержания под стражей в суд, а также лицам, приезжающим в СИЗО ГУФСИН России по Ростовской области с судебных заседаний», - сообщается в документе, копией которого располагают активисты «Крымской солидарности».

29 апреля 2020 года на сайте соответствующего ведомства было опубликовано сообщение, в котором родных осужденных уведомляли о полной приостановке предоставления длительных и краткосрочных свиданий до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено.

Кроме того, ФСИН России утверждает, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Ранее Центр гражданских свобод (Украина) распространил петицию, в которой обратился с призывом к международным организациям - ООН, Совету Европы, Европейскому Союзу, ОБСЕ, - а также государствам, которые принимают участие в этих организациях, немедленно принять меры, чтобы спасти жизни тысяч незаконно лишенных свободы людей в Крыму и на Донбассе.

«Сегодня там, за решеткой, по сфабрикованным делам находятся украинские ученые, медики, гражданские журналисты, писатели, правозащитники, предприниматели, люди рабочих профессий. Всем, кто имеет представление о местах лишения свободы в России и оккупированном Крыму, очевидно, что руководство этих учреждений не может выполнить рекомендации ВОЗ для защиты от коронавируса. Сами по себе они несут повышенный риск для распространения инфекции. Камеры переполнены заключенными. Нормальная вентиляция просто отсутствует. Маски для больных респираторными заболеваниями недоступны. Люди не могут соблюдать элементарную гигиену рук», - говорится в тексте петиции, которая опубликована на сайте Change.org (http://chng.it/TQ9dkQJhvf).



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