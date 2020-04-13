В Херсонской области 5 мая подписан меморандум о создании хаба на контрольно-пропускном пункте «Чонгар».

Как сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, хаб создается для организации комфортного пересечения гражданами административной границы между Херсонской областью и аннексированным Крымом, передают Крым.Реалии.

«КПВВ должны быть максимально комфортными и функциональными, они должны быть для людей. Есть добрая воля обладминистрации, есть желание помочь от компании «Сокар», которая является инвестором, сотрудничество и поддержка со стороны «Укрзалізниці», есть огромный этап проделанной работы со стороны Министерства инфраструктуры, который является основой для дальнейшей работы. Модернизация КПВВ на Чонгаре – это лишь первый этап дальнейшей работы», – отметил вице-премьер-министр Алексей Резников во время поездки на КПВВ.

Как отметил глава Херсонской облагосадминистрации Юрий Гусев, хаб создается для того, чтобы крымчане могли воспользоваться дополнительными сервисами, а также отдохнуть после дороги.

При этом вице-премьер Резников подчеркнул, что Минреинтеграции Украины намерено ввести комплексный подход для решения вопроса обустройства КПВВ.

«Ну, и не забываем, что Крым – это Украина. Уверен, вскоре Крым вернется. Вспоминая песню известной представительницы крымскотатарского народа, украинской исполнительницы Джамалы, хочется сказать: именно здесь, на «Чонгаре», пролегает путь домой», – резюмировал Алексей Резников.

На админгранице между Крымом с Херсонской областью 15 ноября 2019 года открыли движение через обновленные пункты пропуска «Чонгар» и «Каланчак».​