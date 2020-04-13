До міста Одеса, після успішного виконання завдання, повернувся навчальний катер Військово-Морських Сил ЗС України "Сміла".

Під час виходу були проведені тренування згідно плану підготовки на вихід в море, з якими особовий склад успішно впорався, повідомляє ВМС ЗС України.

- Екіпаж "Сміли" завжди готовий до виконання завдань в морі, незважаючи на будь які несприятливі умови. Кожен подібний захід дає можливість екіпажу вдосконалити свої навички та підвищити професійний рівень. Але головна наша мета – забезпечити навчання курсантів та слухачів, які є майбутнім нашого флоту, - зазначив командир судна лейтенант Олег Ткачук.

Особовий склад екіпажу виконав низку вправ, серед яких боротьба за живучість катера на ходу в морі, прохід вузини та радіаційно-хімічний захист катера. Було проведено тренування з порятунку людини, що випала за борт, та відпрацьовані навчання з протипідводнодиверсійної оборони, на незахищеному рейді.