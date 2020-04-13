В Крыму завершили предварительное следствие по делу Мустафы Джемилева – адвокат

19:41 05.05.2020   Крым

Адвокат Николай Полозов сообщил о завершении предварительного следствия в аннексированном Крыму по делу против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Как сообщил Полозов корреспонденту Крым.Реалии, он приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела, в котором 11 томов.

«Помимо письменных материалов и показания свидетелей, дело также содержит в себе фото, видео- и аудиоматериалы. Из материалов следует, что изначально дело было в производстве ФСБ России, а его инициатором стала бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская», – отметил адвокат.

Полозов поясняет, что обвинение против Джемилева осталось в прежнем объеме. Он обвиняется по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса России – «Незаконное пересечение государственной границы России», по ч. 1 ст. 222 – «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и по ст. 224 – «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия».

«Следователь известил меня о том, что из уголовного дела Мустафы Джемилева выделено новое уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 322. То есть это означает, что в отношении тех лиц, которые были 3 мая 2014 года в районе пункта пропуска «Армянск», может осуществляться уголовное преследование», – рассказал адвокат.

Управление Следкома России в Крыму 13 апреля предъявило лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса. По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.

Джемилев сообщил, что намерен добиваться расширения западных санкций против тех, кто преследует его в России и аннексированном ею Крыму.

В Представительстве президента в АРК назвали «политическим преследованием» российское уголовное дело против Мустафы Джемилева.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года лидерам крымских татар Рефату Чубарову, Мустафе Джемилеву российские власти запретили въезд на полуостров на пять лет.

20 января 2016 года крымский адвокат Джемиль Темишев сообщил о заочном аресте Мустафы Джемилева по решению подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе. Эту информацию позже подтвердила бывшая российский прокурор Крыма Наталья Поклонская.

По информации Темишева, российскими органами Джемилев обвиняется в незаконном пересечении админграницы с Крымом 3 мая 2014 года в Армянске. Российское следствие ссылается на то, что Джемилеву уже был запрещен российской властью въезд на территорию полуострова.

В МИД Украины осудили заочный арест Мустафы Джемилева российским судом.



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