На двох одеських народних депутатів від фракції «Слуги народу» написали заяву в Службу безпеку України – активісти вважають їх винними в державній зраді.

Про це у «Фейсбуці» заявив голова ГО «Вуличний фронт» Дем’ян Ганул, повідомляє Радіо Свобода.

«Народні депутати – Артем Дмитрук та Олексій Леонов, раджу приготуватися, ви 2 травня 2020 року порушили 111 статтю ККУ. Вшановувати пам’ять терористів та сепаратистів на шостому році війни – злочин», – написав Ганул.

Заяву про можливе скоєння злочину активісти подали до районного відділку поліції, а також до управління Служби безпеки України в Одеській області.

2 травня обидва народні депутати поклали квіти до Будинку профспілок на Куликовому полі – 6 років тому там під час пожежі загинули 42 людини з числа проросійських активістів руху «Куликове поле».

За кілька годин до цієї пожежі в центрі Одеси застрілили двох активістів одеського Євромайдану Андрія Бірюкова і Ігоря Іванова. Вони брали участь в проукраїнській демонстрації, на яку напала бойова група одеського проросійського руху. На честь загиблих на вулиці Дерибасівський повісили меморіальну дошку та облаштували невеличкий меморіал.

Радіо Свобода запитало народних депутатів з фракції «Слуга народу», чи поклали вони квіти також до проукраїнського меморіалу. У пресслужбі Олексія Леонова обіцяли невдовзі надати відповідь.

2 травня до Будинку профспілок квіти також клали представники партій ОПЗЖ та «Наші». Зокрема народний депутат Євген Мураєв, який заявив, що війна на сході розпочалась після одеських подій 2 травня, хоча місто Слов’янськ проросійські бойовики на чолі із Ігорем Гіркіним захопили ще на початку квітня 2014 року.

2 травня 2020 року міністерство закордонних справ України «висловило жаль з приводу лицемірства російської пропаганди» у шості роковини сутичок в Одесі. Відомство наголосило, що події 2 травня 2014 року в Одесі «стали черговим елементом у ланцюгу провокацій РФ в рамках реалізації провального проєкту «Новоросія», спрямованого на дестабілізацію українського Сходу і Півдня та дезінтеграції України».

Артем Дмитрук та Олексій Леонов є народними депутатами від фракції «Слуги народу». Дмитрук також входить до комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.