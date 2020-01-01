На одеських народних депутатів написали заяву в СБУ

19:21 05.05.2020   Украина

На двох одеських народних депутатів від фракції «Слуги народу» написали заяву в Службу безпеку України – активісти вважають їх винними в державній зраді.

Про це у «Фейсбуці» заявив голова ГО «Вуличний фронт» Дем’ян Ганул, повідомляє Радіо Свобода.

«Народні депутати – Артем Дмитрук та Олексій Леонов, раджу приготуватися, ви 2 травня 2020 року порушили 111 статтю ККУ. Вшановувати пам’ять терористів та сепаратистів на шостому році війни – злочин», – написав Ганул.

Заяву про можливе скоєння злочину активісти подали до районного відділку поліції, а також до управління Служби безпеки України в Одеській області.

2 травня обидва народні депутати поклали квіти до Будинку профспілок на Куликовому полі – 6 років тому там під час пожежі загинули 42 людини з числа проросійських активістів руху «Куликове поле».

За кілька годин до цієї пожежі в центрі Одеси застрілили двох активістів одеського Євромайдану Андрія Бірюкова і Ігоря Іванова. Вони брали участь в проукраїнській демонстрації, на яку напала бойова група одеського проросійського руху. На честь загиблих на вулиці Дерибасівський повісили меморіальну дошку та облаштували невеличкий меморіал.

Радіо Свобода запитало народних депутатів з фракції «Слуга народу», чи поклали вони квіти також до проукраїнського меморіалу. У пресслужбі Олексія Леонова обіцяли невдовзі надати відповідь.

2 травня до Будинку профспілок квіти також клали представники партій ОПЗЖ та «Наші». Зокрема народний депутат Євген Мураєв, який заявив, що війна на сході розпочалась після одеських подій 2 травня, хоча місто Слов’янськ проросійські бойовики на чолі із Ігорем Гіркіним захопили ще на початку квітня 2014 року.

2 травня 2020 року міністерство закордонних справ України «висловило жаль з приводу лицемірства російської пропаганди» у шості роковини сутичок в Одесі. Відомство наголосило, що події 2 травня 2014 року в Одесі «стали черговим елементом у ланцюгу провокацій РФ в рамках реалізації провального проєкту «Новоросія», спрямованого на дестабілізацію українського Сходу і Півдня та дезінтеграції України».

Артем Дмитрук та Олексій Леонов є народними депутатами від фракції «Слуги народу». Дмитрук також входить до комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.



Ще на цю тему:

19:01 30.01.2020
В ВАКС роз'яснили відмова від обрання запобіжного заходу Бабину
11:41 20.01.2020
У Херсоні силовики на БТР затримують банду, причетну до справи Гандзюк
18:30 24.12.2019
В Україну прибув 5-й гелікоптер від Airbus для системи авіабезпеки МВС
14:15 10.12.2019
Суд восстановил в должности капитана Одесского порта
17:45 08.11.2019
Крымский татарин возглавил управление ГПУ, которое расследует преступления в Крыму
20:01 21.10.2019
Україна готова приєднатися до Кейптаунської Угоди з безпеки риболовних суден
20:30 17.10.2019
﻿У Генпрокуратурі України створено департамент у справах про катування
08:10 09.10.2019
ГПУ розпочала кримінальну справу проти чиновників Міноборони через розкрадання 84 млн грн на будівництві корветів
11:21 03.10.2019
В українських тюрмах та ізоляторах перебуває близько 300 росіян
17:47 29.07.2019
В управлінні патрульної поліції в Одеській області відбулася робоча нарада
10:01 30.01.2019
Суд вивчає докази причетності екс-віце-мера Одеси до трагедії у таборі «Вікторія»
16:16 16.10.2018
Украина, Турция, Азербайджан и Грузия договорились о совместных силовых мерах
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
18:00 04.05.2020
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 05.05.2020
Хакери з Росії, Ірану і КНР намагаються викрасти дані про вакцину від COVID-19 - The Guardian
14:41 05.05.2020
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
13:41 05.05.2020
РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна
12:45 05.05.2020
Конте: Італія не змінила своєї зовнішньої політики попри допомогу РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
11:45 05.05.2020
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
09:46 05.05.2020
Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 05.05.2020
ЄС дає ще €3 мільйони на охорону здоров'я в Україні, Польщі та Білорусі
20:30 05.05.2020
Начальник российской медсанчасти предложил приобретать средства защиты от covid-19 самостоятельно
20:15 05.05.2020
Подписан меморандум о создании хаба на «Чонгаре» – Минреинтеграции Украины
20:01 05.05.2020
Навчальний катер національного флоту успішно завершив завдання в морі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд