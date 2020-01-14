Український суд визнав Будапештський меморандум міжнародним договором

19:01 05.05.2020   Украина

Будапештський меморандум 1994 року про гарантії незалежності, суверенітету і кордонів України є міжнародним договором, дію якого може бути припинено в разі його порушення іншими сторонами.

Це випливає з рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) від 24 квітня, яке опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Гордон.

Позов в ОАСК подав керівник громадської організації "Відкрита Україна" Станіслав Батрин. Він вимагав установити факт бездіяльності Міністерства закордонних справ України, яке не вносить президенту Володимирові Зеленському пропозиції про скликання консультацій країн – підписантів Будапештського меморандуму, ідеться на сайті організації.

Суд констатував, що метою укладення Будапештського меморандуму стала протидія загрозам територіальній цілісності та політичній незалежності України. Встановлено, що меморандум відповідає терміну "міжнародний договір", визначеному в законодавстві України. Отже, МЗС має право вносити президенту або Кабінету Міністрів України пропозиції про вжиття певних заходів у разі порушення такого договору іншими сторонами.

Договір визнано таким, що підлягає виконанню, оскільки жодна сторона, за винятком Росії, не відмовлялася від участі в переговорах про виконання його положень.

Однак ОАСК відхилив позов "Відкритої України", вважаючи, що МЗС України має право самостійно ініціювати перед Зеленським і будь-яким іншим президентом України питання про заходи щодо захисту державних інтересів у разі порушення міжнародного договору, але це не є обов'язком зовнішньополітичного відомства. Адміністративний суд не вправі "втручатися в дискрецію суб'єкта владних повноважень", ідеться в рішенні.

Будапештський меморандум підписали 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, країни-підписанти – Великобританія, Росія та США – зобов'язалися бути гарантами незалежності, суверенітету і кордонів України, а також утримуватися від застосування будь-якої зброї проти України, не тільки ядерної. Окрім того, підписанти обіцяли не чинити на Київ економічного тиску. В обмін Україна відмовилася від свого ядерного статусу. Під меморандумом поставили свої підписи тодішні президент України Леонід Кучма, президент РФ Борис Єльцин, президент США Білл Клінтон і прем'єр Великобританії Джон Мейджор.

Росія 2014 року порушила умови меморандуму, анексувавши Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, заявили у МЗС України.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Росія Будапештської угоди не порушила, оскільки не застосувала щодо України ядерної зброї.
 



Ще на цю тему:

10:01 05.05.2020
МЗС домовляється з союзниками з Балтії захищати історичну правду від спотворень Росією
09:01 03.04.2020
Україна та Туркменістан обговорили економічну співпрацю
18:41 26.03.2020
Орбан приїде до України і зустрінеться з Зеленським після пандемії коронавірусу – МЗС
16:01 12.03.2020
Україна і Британія невдовзі можуть підписати Угоду про стратегічне партнерство - МЗС
18:15 11.02.2020
Зеленський обговорив телефоном з Меркель виконання домовленостей, досягнутих у Парижі
13:21 05.02.2020
У Раді з'явився текст закону про допуск іноземних військових на навчання в Україну
18:15 03.02.2020
Украина и Турция пересмотрят проект договора о свободной торговле, – Минэкономики
08:35 24.01.2020
Україна стала спостерігачем неформальної Кернської групи в СОТ
10:30 22.01.2020
У Зеленського кажуть, що перспективи ратифікації Стамбульської конвенції дуже низькі
16:41 14.01.2020
Бразильське місто виділило українській громаді землю для будівництва Площі України
13:45 14.01.2020
Україна і Британія почали робочі консультації про нову угоду про співпрацю
10:01 20.11.2019
Разумков: Україна активізує співпрацю з країнами «Вишеградської четвірки»
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
18:00 04.05.2020
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 05.05.2020
Хакери з Росії, Ірану і КНР намагаються викрасти дані про вакцину від COVID-19 - The Guardian
14:41 05.05.2020
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
13:41 05.05.2020
РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна
12:45 05.05.2020
Конте: Італія не змінила своєї зовнішньої політики попри допомогу РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
11:45 05.05.2020
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
09:46 05.05.2020
Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 05.05.2020
ЄС дає ще €3 мільйони на охорону здоров'я в Україні, Польщі та Білорусі
20:30 05.05.2020
Начальник российской медсанчасти предложил приобретать средства защиты от covid-19 самостоятельно
20:15 05.05.2020
Подписан меморандум о создании хаба на «Чонгаре» – Минреинтеграции Украины
20:01 05.05.2020
Навчальний катер національного флоту успішно завершив завдання в морі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд