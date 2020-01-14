Будапештський меморандум 1994 року про гарантії незалежності, суверенітету і кордонів України є міжнародним договором, дію якого може бути припинено в разі його порушення іншими сторонами.

Це випливає з рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) від 24 квітня, яке опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Гордон.



Позов в ОАСК подав керівник громадської організації "Відкрита Україна" Станіслав Батрин. Він вимагав установити факт бездіяльності Міністерства закордонних справ України, яке не вносить президенту Володимирові Зеленському пропозиції про скликання консультацій країн – підписантів Будапештського меморандуму, ідеться на сайті організації.



Суд констатував, що метою укладення Будапештського меморандуму стала протидія загрозам територіальній цілісності та політичній незалежності України. Встановлено, що меморандум відповідає терміну "міжнародний договір", визначеному в законодавстві України. Отже, МЗС має право вносити президенту або Кабінету Міністрів України пропозиції про вжиття певних заходів у разі порушення такого договору іншими сторонами.



Договір визнано таким, що підлягає виконанню, оскільки жодна сторона, за винятком Росії, не відмовлялася від участі в переговорах про виконання його положень.



Однак ОАСК відхилив позов "Відкритої України", вважаючи, що МЗС України має право самостійно ініціювати перед Зеленським і будь-яким іншим президентом України питання про заходи щодо захисту державних інтересів у разі порушення міжнародного договору, але це не є обов'язком зовнішньополітичного відомства. Адміністративний суд не вправі "втручатися в дискрецію суб'єкта владних повноважень", ідеться в рішенні.



Будапештський меморандум підписали 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, країни-підписанти – Великобританія, Росія та США – зобов'язалися бути гарантами незалежності, суверенітету і кордонів України, а також утримуватися від застосування будь-якої зброї проти України, не тільки ядерної. Окрім того, підписанти обіцяли не чинити на Київ економічного тиску. В обмін Україна відмовилася від свого ядерного статусу. Під меморандумом поставили свої підписи тодішні президент України Леонід Кучма, президент РФ Борис Єльцин, президент США Білл Клінтон і прем'єр Великобританії Джон Мейджор.



Росія 2014 року порушила умови меморандуму, анексувавши Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, заявили у МЗС України.



Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Росія Будапештської угоди не порушила, оскільки не застосувала щодо України ядерної зброї.

