Згідно із рейтингом найсильніших військових держав світу, який щороку проводить Global Firepower, Україна, порівняно з минулим роком піднялася на 2 сходинки і посіла 27 місце із 138, а серед країн Європи зайняла 9 місце із 50! Торік ми були десятими.

У своїх дослідженнях експерти Global Firepower оцінювали країни за 55 показниками, як то кількість зброї, військової техніки та численність армії, повідомляє АрміяInform.

Також було враховано транспортну інфраструктуру, військовий бюджет, доступ до нафти тощо. Під час розрахунків не враховувався бойовий досвід армій. Тож, зважаючи на те, що наша країна вже котрий рік поспіль веде бойові дії проти досить потужного агресора, військовий потенціал України – значно вищий!