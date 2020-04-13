У Криму підсилюють патрулювання вулиць
|18:21 05.05.2020
|Крым
Підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що на вулицях півострова патрулюватимуть "козаки", дружинники та депутати, щоб стежити за дотриманням режиму самоізоляції.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За його словами, варто залучити до патрулювання "депутатів муніципальних утворень, партійців і добровольців".
"Щоб був один співробітник органів внутрішніх справ або Росгвардії, який може скласти протокол, і двоє людей, які допомагають. Якщо побачимо, що мало патрульних, то в конкретному регіоні будемо ухвалювати рішення про збільшення", - сказав Аксьонов.
Також так звана "влада Криму" збільшили кількість представників так званого "козацтва".
"Ми збільшили кількість козацтва - 150 осіб у містах. Ми хочемо збільшити кількість мобільних груп міст Керч, Феодосія, Ялта, Алушта, Євпаторія та Сімферополь", - сказав на засіданні голова підконтрольного Росії "уряду Криму" Юрій Гоцанюк.
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