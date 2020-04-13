Досудове розслідування у справі щодо громадянина РФ за підозрою у пособництві вчиненню державної зради завершено. Фігуранти цієї справи підозрюються у тому, що їхні дії дозволили ФСБ Росії, зокрема, отримувати доступ до даних абонентів, які перебувають на території окупованого Криму.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“...Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою громадянина Російської Федерації у пособництві у державній зраді громадянам України (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, власник однієї з найбільших українських компаній, що надає IT-послуги, за попередньою змовою із юристом цієї компанії та за пособництва громадянина РФ, який на території окупованого Криму зареєстрував юридичну особу, в інтересах ФСБ країни-окупанта, підключили телекомунікаційні мережі юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів, що здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів в мережі Інтернет на території півострова Крим.

Також вони надали доступ до мережі комплексу “Ревізор”, що призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту та сайтів в мережі Інтернет, перелік яких визначено “Роскомнадзором”, в тому числі офіційних державних інформаційних ресурсів України.

Зазначається, що розміщення обладнання та збереження на ньому даних надає можливість РФ і її спецслужбам отримувати доступ до конфіденційної інформації абонентів, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим. В подальшому їх використовують для виявлення та переслідування осіб, які не згодні зі зміною меж території України та окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших державних органів на території України.

"Наразі матеріали провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після завершення якого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, власнику та юристу однієї з найбільших холдингових компаній-провайдерів України повідомили про підозру у державні зраді, вони підозрюються у тому, що їхні дії дозволили ФСБ Росії, зокрема відслідковувати розмови абонентів, які перебувають на території окупованого Криму.