Хакери з Росії, Ірану і КНР намагаються викрасти дані про вакцину від COVID-19 - The Guardian
|17:41 05.05.2020
|Россия
Росія, Іран і КНР за допомогою хакерів, ймовірно, намагаються зламати британські університети і наукові установи для крадіжки даних про дослідження, пов'язаних з COVID-19, в тому числі про розробку вакцин.
Про це посилаючись на британських експертів з кібербезпеки, повідомляє The Guardian, передає УНН.
Так, відповідно до інформації видання, британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив, що частка цільових кібератак зросла.
"Передбачається, що країни, включаючи Іран і Росію, стоять за спробами злому, у той час як експерти кажуть, що КНР також причетна до злочину", - сказано у статті.
Як зазначає видання, на сьогодні десятки університетів і установ у країні працюють над вивченням COVID-19, починаючи від нових діагностичних тестів і тестів на антитіла до експериментального лікування.
У той же час, передбачається, що до сих пір не було скоєно "успішних" кібератак на університети або дослідні інститути.
"Будь-яка атака проти зусиль по боротьбі з коронавірусною кризою негідна. Ми спостерігаємо зростання частки кібератак, пов'язаних з коронавірусом, і наші експерти працюють цілодобово, щоб допомогти цільовим організаціям. Проте загальний рівень кібератак з боку злочинців і держав проти Великої Британії залишався стабільним під час пандемії", - повідомив виданню представник NCSC.
Оксфордський університет, який займається провідними світовими розробками вакцин і недавно почав випробування на людях, заявив, що працює з NCSC для захисту своїх досліджень.
AstraZeneca, фармацевтична група з Кембріджа, співпрацюватиме з університетом для виробництва і розповсюдження вакцини, якщо клінічні випробування покажуть її ефективність.
Як повідомлялося раніше, спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії у своїй новій доповіді стверджують, що КНР навмисно приховувала або знищила докази про спалах коронавірусу, зробивши "напад на міжнародну прозорість", який забрав десятки тисяч життів.
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