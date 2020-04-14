Хакери з Росії, Ірану і КНР намагаються викрасти дані про вакцину від COVID-19 - The Guardian

17:41 05.05.2020   Россия

 Росія, Іран і КНР за допомогою хакерів, ймовірно, намагаються зламати британські університети і наукові установи для крадіжки даних про дослідження, пов'язаних з COVID-19, в тому числі про розробку вакцин.

Про це посилаючись на британських експертів з кібербезпеки, повідомляє The Guardian, передає УНН.

Так, відповідно до інформації видання, британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив, що частка цільових кібератак зросла.

"Передбачається, що країни, включаючи Іран і Росію, стоять за спробами злому, у той час як експерти кажуть, що КНР також причетна до злочину", - сказано у статті.

Як зазначає видання, на сьогодні десятки університетів і установ у країні працюють над вивченням COVID-19, починаючи від нових діагностичних тестів і тестів на антитіла до експериментального лікування.

У той же час, передбачається, що до сих пір не було скоєно "успішних" кібератак на університети або дослідні інститути.

"Будь-яка атака проти зусиль по боротьбі з коронавірусною кризою негідна. Ми спостерігаємо зростання частки кібератак, пов'язаних з коронавірусом, і наші експерти працюють цілодобово, щоб допомогти цільовим організаціям. Проте загальний рівень кібератак з боку злочинців і держав проти Великої Британії залишався стабільним під час пандемії", - повідомив виданню представник NCSC.

Оксфордський університет, який займається провідними світовими розробками вакцин і недавно почав випробування на людях, заявив, що працює з NCSC для захисту своїх досліджень.

AstraZeneca, фармацевтична група з Кембріджа, співпрацюватиме з університетом для виробництва і розповсюдження вакцини, якщо клінічні випробування покажуть її ефективність.

Як повідомлялося раніше, спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії у своїй новій доповіді стверджують, що КНР навмисно приховувала або знищила докази про спалах коронавірусу, зробивши "напад на міжнародну прозорість", який забрав десятки тисяч життів. 



Ще на цю тему:

14:41 05.05.2020
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
19:30 04.05.2020
Больных коронавирусом в Москве начнут размещать в павильонах «Сокольников» и ВДНХ
12:20 04.05.2020
Более 3 тысяч заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
13:41 29.04.2020
Епідемія в Росії. Встановлено антирекорд смертності за добу
19:41 27.04.2020
Пандемія коронавірусу: Китай відмовився вивозити своїх громадян з Росії, інфікованих COVID-19
13:41 27.04.2020
Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19
12:41 23.04.2020
За прошедшие сутки в России 42 человека умерли от COVID-19
09:45 23.04.2020
У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви
20:30 21.04.2020
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
16:45 21.04.2020
15 тисяч російських військових відправили на карантин
12:45 21.04.2020
Росія і Китай просувають конспірологічні наративи про коронавірус – агентство ЄС
19:41 17.04.2020
У четырех сотрудников "Северной верфи" в России тесты на коронавирус дали подозрительный результат
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
18:00 04.05.2020
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 05.05.2020
Хакери з Росії, Ірану і КНР намагаються викрасти дані про вакцину від COVID-19 - The Guardian
14:41 05.05.2020
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
13:41 05.05.2020
РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна
12:45 05.05.2020
Конте: Італія не змінила своєї зовнішньої політики попри допомогу РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
11:45 05.05.2020
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
09:46 05.05.2020
Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 05.05.2020
ЄС дає ще €3 мільйони на охорону здоров'я в Україні, Польщі та Білорусі
20:30 05.05.2020
Начальник российской медсанчасти предложил приобретать средства защиты от covid-19 самостоятельно
20:15 05.05.2020
Подписан меморандум о создании хаба на «Чонгаре» – Минреинтеграции Украины
20:01 05.05.2020
Навчальний катер національного флоту успішно завершив завдання в морі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд