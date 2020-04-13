Хидирлез – головне кримськотатарське національне свято, яке символізує родючість, достаток і благополуччя.

Це свято весни, свято посіву, яке своїм корінням сягає давнини та пов'язане з багатьма традиціями й обрядами: прибирання оселі, випікання національних страв, національні пісні, танці, спортивні змагання, стрибки через багаття, ворожба.

В умовах тимчасової окупації Криму, грубого нехтування окупаційною владою на півострові прав людини і прав кримськотатарського народу - це свято стало ще однією можливістю об'єднуватися і не втрачати національних традицій в період окупації.

За традицією початок свята – день зустрічі на землі двох пророків Хидира та Ільяса.

Бажаємо, щоб якнайскоріше настав ще один святковий день зустрічі - день, коли об’єднаються родини кримських татар: батьки зустрінуть дітей, які змушені були покинути півострів через окупацію, діти – своїх незаконно ув’язненнях татусів, жінки – чоловіків.

Вітаємо зі святом!

Пише Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.