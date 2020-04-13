Фигурантов «белогорской группы» по делу Хизб ут-Тахрир этапировали в ФКУ СИЗО Ростова-на-Дону.

Об этом активистам «Крымской солидарности» сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

«Сегодня стало известно, что 29 апреля 2020 года Айдера Джаппарова, отца и сына - Энвера и Ризу Омерова вывезли из следственного изолятора Симферополя транзитом через Краснодар в следственный изолятор Ростова-на-Дону. Сегодня дочь Энвер агъа Омерова, Фатма Исмаилова, побывала в следственном изоляторе Симферополя. Сотрудники СИЗО сообщили, что их вывезли еще 29 апреля. На 7 мая 2020 года назначено первое заседание по существу по данному уголовному делу. Как мы будем участвовать, я пока не готов говорить, мы свяжемся с судом и я допускаю, что заседание будет отложено на более поздний срок ввиду карантинных ограничений и эпидемилогической ситуации», - прокомментировал адвокат Назим Шейхмамбетов.

10 июня 2019 года в Белогорском районе арестовали трех человек. Так появились трое фигурантов белогорской группы «дела Хизб ут-Тахрир»: Энвер Омеров (1961 г.р.) был задержан по дороге на судебное заседание в г. Ростов-на-Дону. Он является тестем Рустема Исмаилова, фигуранта первой симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир». Сотрудники российской ДПС остановили их машину при въезде на Керченский мост и продержали до пяти утра. Из-за переживаний у Энвера Омерова резко повысилось артериальное давление.

Также после проведённого в доме обыска в этот день был задержан его сын - Риза Омеров (1988 г.р.) и житель поселка Зуя - Айдер Джаппаров (1980 г.р.).

В результате, сотрудники ФСБ задержали троих членов одной семьи: отца и сына Омеровых, а ранее, в октябре 2016 года, их зятя – Рустема Исмаилова.

Энверу Омерову была вменена ч.1 ст.205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации»). Грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 25 лет до пожизненного отбывания наказания в колонии строгого режима.

Ризе Омерову и Айдеру Джаппарову вменили ч.2 ст.205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Кроме этого, позже всем фигурантам вменили ч.1 ст.30 и ст.278 УК РФ («Приготовление к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий.

Отсутствуют какие-либо доказательства свидетельствующие о попытке свержения конституционного строя Российской Федерации и захвата власти. Материалы дела содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что осужденные вели дискуссии на религиозные и политические темы. Что фактически и явилось единственным доказательством совершения ими преступления террористического характера.

После изучения обвинительного заключения правозащитный центр «Мемориал» рассмотрит вопрос о признании фигурантов данного дела политзаключёнными.