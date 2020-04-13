Министерство иностранных дел Украины опубликовало архивное фото из Крыма, на котором изображено, как мирные жители разыскивают своих родственников среди погибших после карательной операции, устроенной гитлеровцами в 1942 году.

«29 декабря в глубине Керченского полуострова гитлеровцы провели карательную акцию. В противотанковом рву возле села Багерово, где перед этим казнили евреев, гитлеровцы расстреляли несколько сотен мирных жителей. Место преступления красноармейцы увидели на следующий день. В то время советские войска уже заняли плацдармы на побережье в результате Керченско-Феодосийской операции. С кавказского берега в оккупированный немцами восточный Крым прибывали корабли с десантом», – говорится в подписи МИД к фото на Facebook, передают Крым.Реалии.

В ведомстве уточнили, что фотограф Дмитрий Бальтерманц (1912-1990) сделал это фото через несколько дней после трагедии, и название «Горе» придумал сам автор вместе с итальянским коллегой Кайо Гарруба.

«Долгое время эта страшная документальная фотография пролежала в архивах и не публиковалась. Настоящее лицо войны намеренно стиралось из народной памяти и в течение длительного периода подменялось советской пропагандой героизма и подвигов», – подчеркнули в МИД и призвали «помнить правду, а не пропаганду, чтобы ни мы, ни наши потомки никогда не испытали такой трагедии».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонных разговорах с коллегами из стран Балтии договаривался, в частности, о совместной защите исторической правды от искажений со стороны России во времена 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В последнее время руководство России делает все больше заявлений, связанных с обстоятельствами вокруг начала Второй мировой войны или участия разных народов тогдашнего СССР в противостоянии нацизму. Такие заявления историки называют ревизионистскими. При этом в ответ на разоблачения в Кремле обвиняют самих критиков в «искажении исторической правды».