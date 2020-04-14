З початку травня коронавірус діагностували у 192 жителів Одеської області.

Про це повідомив у Facebook голова Одеської державної адміністрації Максим Куций, передає РБК-Україна.

За його словами, загалом у регіоні зареєстровано 469 випадків захворювання на COVID. З них госпіталізовано до лікарень 174 пацієнти, 295 осіб лікуються вдома на самоізоляції.

"За 5 днів травня кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" збільшилася на 192 особи - майже удвічі більше, ніж за весь березень та квітень", - зазначив Куций.

Найбільше хворих - 215 осіб - у місті Подільськ. Раніше там зафіксували спалах вірусу. У Одесі коронавірус підтвердили у 81 людини. Ще 65 осіб захворіли у Біляївському районі.

Куций також повідомив, що від коронавірусу померли три жителі області. Ще 20 осіб одужали і були виписані з лікарень.