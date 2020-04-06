У водосховищах окупованого Криму обсяг води зменшився у два рази
|16:01 05.05.2020
|Крым
У водосховищах окупованого Криму обсяг води зменшився вдвічі у порівнянні з 2019 роком. Загальний сумарний запас води на початку травня склав 94.78 млн.куб.м.
Про це повідомляє так званий "Гідрометцентр" анексованого півострова, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
У Гідрометцентрі окупованого Криму повідомили, що у водосховищах півострова обсяг води зменшився майже в два рази в порівнянні з минулим роком: 204,955 млн куб. метрів в 2019 році, 110,175 млн куб. метрів - в 2020 році.
"Відсутність стокоутворюючих опадів сприяло встановленню низької, нехарактерною для цієї пори року водності у всіх річкових басейнах. На більшості селевих річок округів Алушти, Судака і Феодосії зберігалося пересихання", - говориться у повідомленні.
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