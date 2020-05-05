Судно, которое застряло в Одесской области на мели, уйдет своим ходом
|15:41 05.05.2020
|Украина
Судно госпредприятия "ЧерноморНИИпроект", севшее на мель на Лебедевской косе, уйдет своим ходом. Затрудняет эвакуацию полный штиль. Сейчас ждут подъема волны.
Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказал директор госпредприятия "ЧерноморНИИпроект" Сергей Никулин.
По его словам, судно не получило никаких повреждений, сейчас там находится экипаж. На мель корабль "Гидрограф" сознательно посадил капитан из-за того, что надвигался шторм. Уже почти неделю судно находится на Лебедевской косе в Татарбунарском районе. Усложняет эвакуацию, по словам директора, полный штиль.
Мы ждем подъема волны. Судно уйдет своим ходом. Просто там действительно очень мелкое место. Там сейчас весь экипаж находится. Капитан специально посадил судно на мель, чтобы не попасть в шторм. Никто не пострадал, - рассказал директор госпредприятия.
Раннее, 4 мая эколог Иван Русев рассказал, что были попытки отбуксировать судно, но успехом они не увенчались. Напомним, судно встало на мель 29 апреля.
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