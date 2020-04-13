В оккупированном Севастополе еще 7 строителей заразились COVID-19
|15:21 05.05.2020
|Крым
В оккупированном Севастополе за минувшие сутки было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших, по официальным данным «властей» полуострова, достигло 226 (128 — в Крыму, 98 — в Севастополе).
Об этом сообщает пресс-служба «правительства» города, передает ATR.
«Зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19. Пациенты — строители военных объектов. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими», — говорится в сообщении.
Напомним, 28 апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 36 работников стройплощадки в аэропорту «Бельбек» в Севастополе.
С учетом новых инфицированных на сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 226 случаев заражения коронавирусом (128 — в Крыму, 98 — в Севастополе). Также известно, что в результате осложнений на полуострове умерли три человека.
Отметим, что на официальном ресурсе российского штаба по распространению COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» по состоянию на 5 мая сообщается о 111 инфицированных в оккупированном Крыму и о 98 — в Севастополе.
Постоянное представительство президента Украины в АРК, в свою очередь, утверждает, что Россия замалчивает реальное положение дел с инфицированными COVID-19 в Крыму.
Как известно, режим самоизоляции на полуострове был ранее продлен до 11 мая. Так, гражданам всех возрастов запрещается покидать дома, кроме как для выноса мусора, выгула домашних животных, похода в ближайший магазин за товарами, где они реализовываются, при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу тем, кто трудится на предприятиях, деятельность которых разрешена. За нарушение режима самоизоляции в Крыму предусмотрены штрафы.
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