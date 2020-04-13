Военный апелляционный суд города Власиха (Московская область) 14 мая рассмотрит апелляционную жалобу на приговор крымскому блогеру, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, осужденному в октябре прошлого года к двум с половиной годам в колонии-поселении по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«Апелляцию на приговор из-за ситуации с эпидемией коронавируса будем рассматривать по видеоконференцсвязи: адвокаты будут находиться в Крымском гарнизонном военном суде в Симферополе, Нариман будет в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, ну, и собственно судья будет заседать в Военном апелляционном суде в городе Власиха», – рассказал адвокат.

Семедляев отметил, что рассчитывает на оправдательный приговор апелляционного суда.

«Конечно, мы настраиваем себя и Наримана, что суд отменит приговор первой инстанции и вынесет оправдательное решение, поскольку мы считаем, что в его действиях нет состава преступления. Вместе с тем, у нас есть и отрицательная практика: недавний пример – апелляция по делу Энвера Сейтосманова, где суд полностью оставил в силе обвинительный приговор суда первой инстанции. Но мы все же надеемся на лучшее», – сказал адвокат.

Ранее, Эдем Семедляев высказал предположение, что российский суд намеренно затягивает рассмотрение апелляции на приговор его подзащитному.

Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону в октябре прошлого года вынес приговор Мемедеминову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Суд присудил Мемедеминову 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.