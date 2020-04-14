Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
|14:41 05.05.2020
|Россия
В России зафиксировано 10 102 новых заболевших коронавирусом. Это суточный прирост в 7,0% по сравнению со вчерашними данными. Отмечается, что 49,1% выявленных больных не имели клинических проявлений болезни.
Таким образом, общее количество заболевших по стране достигло 155 370, сообщает Интерфакс.
Новые инфицированные регистрировались в 83 регионах страны, больше всего в Москве - 5714. Общее число случаев вируса в столице выросло до 80 115.
В Подмосковье 822 новых зараженных, в Петербурге - 226, в Нижегородской области - 174, в Свердловской области - 133.
За весь период умер от COVID-19 1451 человек, за последние сутки - 95 человек.
Полностью поправились после перенесенного заболевания 19 865 человек, в том числе за последние 24 часа - 1770.
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