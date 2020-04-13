В оккупированном Крыму зарегистрирована первая смерть зараженного COVID-19
|14:21 05.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму зарегистрирована первая смерть зараженного коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 70-летнюю жительницу Сакского района госпитализировали 30 апреля с пневмонией. У нее был целый букет сопутствующих заболеваний: ишемия, диабет, ожирение и так далее.
Тесты выявили у нее коронавирус. Женщина была подключена к аппарату ИВЛ. По предварительной версии, скончалась она от сердечной недостаточности.
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