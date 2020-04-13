В оккупированном Крыму зарегистрирована первая смерть зараженного коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 70-летнюю жительницу Сакского района госпитализировали 30 апреля с пневмонией. У нее был целый букет сопутствующих заболеваний: ишемия, диабет, ожирение и так далее.

Тесты выявили у нее коронавирус. Женщина была подключена к аппарату ИВЛ. По предварительной версии, скончалась она от сердечной недостаточности.

