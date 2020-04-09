В українській армії на Covid-19 хворіють майже 40 військових
|14:01 05.05.2020
|Украина
У Збройних силах України за минулу добу нових випадків інфікування коронавірусом не зафіксовано, хворіють 38 осіб.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає Главком.
«На 07.00 05 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 38 осіб. Також за період пандемії одужали 40 осіб та два летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 268 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 121 особа», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за повідомленням комунального підприємства Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» від 2 травня, під час друкування результантів аналізу ПЛР було помилково внесено позитивні результати відносно трьох військовослужбовців Харківської області, про яких інформувалося у ранковому зведені 3 травня.
Таким чином кількість особового складу, що хворіє на Covid -19, зменшилась на три особи, пояснили у командуванні Медичних сил.
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