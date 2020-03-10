РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна

13:41 05.05.2020   Россия

Посольство Російської Федерації відреагувало на присудження Пулітцерівської премії, авторам серії статей видання The New York Times про режим Володимира Путіна.

Згідно з повідомленням відомства,  у посольстві вважають, що серія статей газети The New York Times є "чудовою збіркою нерозбавлених русофобських вигадок, які можна вивчати як посібник зі створення помилкових фактів", повідомляє ЗІК.

Як зазначається, серія із восьми матеріалів розповідає про передбачуване втручання Росії в справи Лівії, Сирії та ЦАР, а також про отруєння болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева. Статті отримали премію в номінації "Міжнародний репортаж" з формулюванням "за викриття хижацтва режиму Володимира Путіна".

"Оргкомітет премії бере на себе велику відповідальність, виділяючи подібним чином антиросійські матеріали з твердженнями, які багаторазово спростовані не тільки офіційними російськими особами, але вже і самим життям", - заявили представники посольства.

Окрім цього, головний редактор видання "Проект" Роман Баданін заявив, що два розслідування американського видання повторюють в більшості фактів три статті "Проекту", що вийшли за кілька місяців до того.

Нагадаємо, співробітники видання The New York Times, які зробили серію з восьми матеріалів про режим президента Росії Володимира Путіна, отримали Пулітцерівську премію-2020.



Ще на цю тему:

08:45 02.05.2020
РПЦ: зображення Путіна в головному храмі Збройних сил Росії не буде
12:45 29.04.2020
Компанія Nord Stream 2 нічого не знає про юридичні кроки проти неї
12:45 15.04.2020
Макрон сподівається отримати згоду Путіна на пропозицію про глобальне припинення вогню найближчим часом
15:41 07.04.2020
Росія заявила, що Трамп "хоче захопити інші планети"
18:45 24.03.2020
Польща спростувала російський фейк про заблоковані літаки РФ з допомогою для Італії
10:45 18.03.2020
Путін підписав указ про голосування щодо змін до конституції РФ, які “обнулять” його каденції
08:30 12.03.2020
В Росії прийняли закон про визнання українців та білорусів “носіями російської мови”
17:30 10.03.2020
Держдума підтримала "обнулення" президентських термінів Путіна
15:41 10.03.2020
Депутатка Держдуми запропонувала обнулити президентські строки Путіна
11:45 10.03.2020
Путін відреагував на заяву Зеленського про звільнення Освенцима українцями
10:30 10.03.2020
Путін на питання про Велику Вітчизняну війну пообіцяв «повторити», якщо хтось «прийде до нас з мечем»
15:45 06.03.2020
Глава МЗС Литви закликає колег з ЄС не їхати до Москви на парад
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
18:00 04.05.2020
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 05.05.2020
Хакери з Росії, Ірану і КНР намагаються викрасти дані про вакцину від COVID-19 - The Guardian
14:41 05.05.2020
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
13:41 05.05.2020
РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна
12:45 05.05.2020
Конте: Італія не змінила своєї зовнішньої політики попри допомогу РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
11:45 05.05.2020
Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї
09:46 05.05.2020
Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 05.05.2020
ЄС дає ще €3 мільйони на охорону здоров'я в Україні, Польщі та Білорусі
20:30 05.05.2020
Начальник российской медсанчасти предложил приобретать средства защиты от covid-19 самостоятельно
20:15 05.05.2020
Подписан меморандум о создании хаба на «Чонгаре» – Минреинтеграции Украины
20:01 05.05.2020
Навчальний катер національного флоту успішно завершив завдання в морі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд