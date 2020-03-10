Посольство Російської Федерації відреагувало на присудження Пулітцерівської премії, авторам серії статей видання The New York Times про режим Володимира Путіна.

Згідно з повідомленням відомства, у посольстві вважають, що серія статей газети The New York Times є "чудовою збіркою нерозбавлених русофобських вигадок, які можна вивчати як посібник зі створення помилкових фактів", повідомляє ЗІК.

Як зазначається, серія із восьми матеріалів розповідає про передбачуване втручання Росії в справи Лівії, Сирії та ЦАР, а також про отруєння болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева. Статті отримали премію в номінації "Міжнародний репортаж" з формулюванням "за викриття хижацтва режиму Володимира Путіна".

"Оргкомітет премії бере на себе велику відповідальність, виділяючи подібним чином антиросійські матеріали з твердженнями, які багаторазово спростовані не тільки офіційними російськими особами, але вже і самим життям", - заявили представники посольства.

Окрім цього, головний редактор видання "Проект" Роман Баданін заявив, що два розслідування американського видання повторюють в більшості фактів три статті "Проекту", що вийшли за кілька місяців до того.

Нагадаємо, співробітники видання The New York Times, які зробили серію з восьми матеріалів про режим президента Росії Володимира Путіна, отримали Пулітцерівську премію-2020.