РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна
|13:41 05.05.2020
|Россия
Посольство Російської Федерації відреагувало на присудження Пулітцерівської премії, авторам серії статей видання The New York Times про режим Володимира Путіна.
Згідно з повідомленням відомства, у посольстві вважають, що серія статей газети The New York Times є "чудовою збіркою нерозбавлених русофобських вигадок, які можна вивчати як посібник зі створення помилкових фактів", повідомляє ЗІК.
Як зазначається, серія із восьми матеріалів розповідає про передбачуване втручання Росії в справи Лівії, Сирії та ЦАР, а також про отруєння болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева. Статті отримали премію в номінації "Міжнародний репортаж" з формулюванням "за викриття хижацтва режиму Володимира Путіна".
"Оргкомітет премії бере на себе велику відповідальність, виділяючи подібним чином антиросійські матеріали з твердженнями, які багаторазово спростовані не тільки офіційними російськими особами, але вже і самим життям", - заявили представники посольства.
Окрім цього, головний редактор видання "Проект" Роман Баданін заявив, що два розслідування американського видання повторюють в більшості фактів три статті "Проекту", що вийшли за кілька місяців до того.
Нагадаємо, співробітники видання The New York Times, які зробили серію з восьми матеріалів про режим президента Росії Володимира Путіна, отримали Пулітцерівську премію-2020.
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