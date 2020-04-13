Прокуратура АРК объявила о подозрении еще двум гражданам Украины, которых подозревают в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе во время аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источников Крым.Реалии, подозреваются Владимир Муць и Илья Коротков.

По версии следствия, граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования «Добровольческая народная дружина «Рубеж», среди прочего, 19-20 марта 2014 года участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

В течение апреля прокуратура АРК объявила о подозрениии пяти подозреваемым в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе.

В июне 2019 года сообщалось о том, что дело одного из подозреваемого в захвате украинских кораблей в 2014 году руководителя группировки «Рубеж» направили в суд. ​

В прокуратуре отметили, что были установлены девять участников этого незаконного вооруженного формирования, которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины «Хмельницкий», разведывательного катера «Славутич», воинских частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блокпостов.