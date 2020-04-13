Окупаційна влада Криму не полишає намагань легімітизувати тимчасову окупацію АР Крим та м.Севастополя через так звану “народну дипломатію” на міжнародному напрямку.

Так званий “Південний регіональний Центр підтримки експорту” анонсує проведення у тимчасово окупованому Криму “реверсної бізнес-місії” – прийому іноземної делегацією підприємців з Індії для переговорів з кримськими підприємцями. До участі запрошують тих, хто “зацікавлений ​​в розвитку ділового співробітництва”, повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Нагадуємо: будь-які контакти чи співпраця з російською окупаційною адміністрацією в Криму не визнаються міжнародною спільнотою і відтак не мають юридичної сили.

Крім того, російська влада продовжує гібридну інформаційну війну проти України, яку вона веде по всьому світу. Так, у ЗМІ поширюється інформація про надання путівок до так званого “Міжнародного центру “Артек” для дітей з Австралії, які стали переможцями “конкурсу”, організованого асоціацією “РусТок” (RusTalk Incorporated).

На жаль, сьогодні “Артек” в Криму перетворився з центру відпочинку дітей на центр мілітаризації дітей та поширення за їх участі російської пропаганди, направленої на спроби легалізації спроби анексії півострова.

Звертаємо увагу іноземних громадян: відвідування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь, спрямоване на догоду державі-окупанту Російській Федерації в її протиправних діях, з недотриманням чинного Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї є відвертим порушенням законодавства України, норм міжнародного права, підриває суверенітет і територіальну цілісність України.