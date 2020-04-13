Окупаційна влада Криму не полишає намагань легімітизувати так звану “народну дипломатію”
|13:01 05.05.2020
|Крым
Окупаційна влада Криму не полишає намагань легімітизувати тимчасову окупацію АР Крим та м.Севастополя через так звану “народну дипломатію” на міжнародному напрямку.
Так званий “Південний регіональний Центр підтримки експорту” анонсує проведення у тимчасово окупованому Криму “реверсної бізнес-місії” – прийому іноземної делегацією підприємців з Індії для переговорів з кримськими підприємцями. До участі запрошують тих, хто “зацікавлений в розвитку ділового співробітництва”, повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
Нагадуємо: будь-які контакти чи співпраця з російською окупаційною адміністрацією в Криму не визнаються міжнародною спільнотою і відтак не мають юридичної сили.
Крім того, російська влада продовжує гібридну інформаційну війну проти України, яку вона веде по всьому світу. Так, у ЗМІ поширюється інформація про надання путівок до так званого “Міжнародного центру “Артек” для дітей з Австралії, які стали переможцями “конкурсу”, організованого асоціацією “РусТок” (RusTalk Incorporated).
На жаль, сьогодні “Артек” в Криму перетворився з центру відпочинку дітей на центр мілітаризації дітей та поширення за їх участі російської пропаганди, направленої на спроби легалізації спроби анексії півострова.
Звертаємо увагу іноземних громадян: відвідування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь, спрямоване на догоду державі-окупанту Російській Федерації в її протиправних діях, з недотриманням чинного Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї є відвертим порушенням законодавства України, норм міжнародного права, підриває суверенітет і територіальну цілісність України.
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