Конте: Італія не змінила своєї зовнішньої політики попри допомогу РФ
|12:45 05.05.2020
|Россия
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у вівторок, що зовнішня політика його країни не змінилася після того, як країна отримала допомогу у зв'язку з надзвичайною ситуацією з коронавірусом як від Китаю, так і від Росії.
Про це він заявив у відповідь на інтерв'ю міністра оборони США Марка Еспера, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.
"Італія в момент крайньої необхідності звернулася за допомогою і отримала її від багатьох країн. Серед них були також Китай і Росія. Ми управляли цією допомогою в повній прозорості як по відношенню до нашої громадської думки, так і по відношенню до наших союзників" - сказав Конте.
Він нагадав, що США так само наддали 100 млн доларів допомоги Італії.
"Що стосується геополітики тих, хто отримав допомогу, то я можу підтвердити, що наша зовнішня політика сьогодні ідентична вчорашній", - заявив Конте.
"Гуманітарна підтримка – це одна річ, альянси – зовсім інша. І це не обговорюється. Ми були і залишаємося на європейський і євроатлантичній орбіті" - додав він.
У понеділок Еспер в інтерв'ю сказав, що Росія і Китай скористалися спалахом вірусу, щоб просунути свої інтереси в Європі і "створити розкол в НАТО і Європі".
Ще на цю тему:
Кулеба про спроби РФ послабити санкції: хотілося б стільки зусиль для припинення вогню
Росії не вдасться скористатись з пандемії, щоб позбутись санкцій за агресію в Україні – американські експерти
Украина заблокировала в ООН резолюцию РФ об отмене санкций
Німеччина стоїть на боці України в ЄС у питанні продовження санкцій проти РФ - посол
Коронавиирус не поможет: Кремлю напомнили условия для снятия санкций
Швеція не змінила позиції щодо санкцій проти РФ та співпрацюватиме з Україною в ОБСЄ
У Росії знову закликали політиків ЄС, США і Великої Британії відмовитися від санкцій
Норвегія: Санкції проти РФ збережуться до повного виконання нею Мінських домовленостей