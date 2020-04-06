Конте: Італія не змінила своєї зовнішньої політики попри допомогу РФ

12:45 05.05.2020   Россия

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у вівторок, що зовнішня політика його країни не змінилася після того, як країна отримала допомогу у зв'язку з надзвичайною ситуацією з коронавірусом як від Китаю, так і від Росії.

Про це він заявив у відповідь на інтерв'ю міністра оборони США Марка Еспера, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

"Італія в момент крайньої необхідності звернулася за допомогою і отримала її від багатьох країн. Серед них були також Китай і Росія. Ми  управляли цією допомогою в повній прозорості як по відношенню до нашої громадської думки, так і по відношенню до наших союзників" - сказав Конте.

Він нагадав, що США так само наддали 100 млн доларів допомоги Італії.

"Що стосується геополітики тих, хто отримав допомогу, то я можу підтвердити, що наша зовнішня політика сьогодні ідентична вчорашній", - заявив Конте.

"Гуманітарна підтримка – це одна річ, альянси – зовсім інша. І це не обговорюється. Ми були і залишаємося на європейський і євроатлантичній орбіті" - додав він.

У понеділок Еспер в інтерв'ю сказав, що Росія і Китай скористалися спалахом вірусу, щоб просунути свої інтереси в Європі і "створити розкол в НАТО і Європі".



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