Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС

12:30 05.05.2020   Болгария

Болгарія, ймовірно, накладе вето на початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС через відсутність прогресу в роботі двостороннього комітету, що складається з істориків, які відповідають за визначення загальної історії двох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив лідер правлячої партії GERB Андрій Ковачев в інтерв'ю Euractiv.

"Якщо комісія з історії не відновить роботу до червня, а влада в Скоп'є продовжить фальсифікувати історію, Болгарія не погодиться почати попередні переговори про вступ з Північною Македонією", - сказав Ковачев, додавши, що він висловлює особисту думку.

За словами Ковачева, Європейська комісія повинна почати переговори про членство Північної Македонії та Албанії в червні.

Потім має відбутися міжурядова конференція, на якій країни-члени ЄС повинні проголосувати одноголосно. Хоча дата конференції поки не встановлена, вона може відбутися під час головування Німеччини в ЄС в липні.

Відповідно до Договору про сусідство між Болгарією і північною Македонією, який передував знаменній угоді про зміну назви балканської країни, був створений комітет, якому було доручено визначити загальну історію двох країн.

Хоча Скоп'є стверджував, що робота комітету відкладається через відтермінування виборів до законодавчих органів через коронавірус, комітет не працював з грудня минулого року. Навіть до того, як вибори були відкладені, двосторонній комітет не був дуже успішним.

Історики погодилися з середньовічною історією, але дискусії про визвольну боротьбу проти Османської імперії затягнулися, а комітет, схоже, особливо застряг у питанні особистості Гоце Делчева (1872-1903).

Гоце Делчев - болгарський революціонер, який боровся за незалежність Македонії, як перебувала під управлінням Османської імперії на початку 20-го століття. У комуністичній Югославії, частиною якої була Північна Македонія, книги з історії називали Делчева македонцем.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Північна Македонія офіційно стала 30-м членом НАТО 27 березня 2020 року.



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