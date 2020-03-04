США збільшують допомогу Україні на боротьбу з COVID-19 до $14,5 млн

12:15 05.05.2020   Украина

США виділять на підтримку України в боротьбі з коронавірусом COVID-19 загалом $14,5 млн.

Про це повідомляє у Facebook посольство України в США, передає АрміяInform.

«$12,1 млн США нададуть у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою International Disaster Assistance», − зазначили у відомстві.

Ці кошти спрямують на покращення можливостей місцевих установ охорони здоров’я у наданні допомоги хворим та протидії подальшому поширенню COVID-19.

Зазначене фінансування допоможе пом’якшити вторинні наслідки на кшталт втрати засобів для існування та нестачі громадських послуг для найбільш вразливих верств населення, включно з громадами, на які вплинув конфлікт на Донбасі.

Ще $2,4 млн гуманітарної допомоги виділять через Державний департамент США за програмою Migration and Refugee Assistance для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії.



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