США збільшують допомогу Україні на боротьбу з COVID-19 до $14,5 млн
|12:15 05.05.2020
|Украина
США виділять на підтримку України в боротьбі з коронавірусом COVID-19 загалом $14,5 млн.
Про це повідомляє у Facebook посольство України в США, передає АрміяInform.
«$12,1 млн США нададуть у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою International Disaster Assistance», − зазначили у відомстві.
Ці кошти спрямують на покращення можливостей місцевих установ охорони здоров’я у наданні допомоги хворим та протидії подальшому поширенню COVID-19.
Зазначене фінансування допоможе пом’якшити вторинні наслідки на кшталт втрати засобів для існування та нестачі громадських послуг для найбільш вразливих верств населення, включно з громадами, на які вплинув конфлікт на Донбасі.
Ще $2,4 млн гуманітарної допомоги виділять через Державний департамент США за програмою Migration and Refugee Assistance для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії.
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