«Чрезвычайно важный прецедент»: В Чехии решилась судьба владельца отеля, который не принимал россиян

12:01 05.05.2020   Крым

В Чехии Конституционным судом был оправдан Томаш Крчмарж, владелец отеля Brioni Boutique Hotel в чешском городе Острава, который отказывался принимать россиян из-за оккупации РФ Крыма.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, информирует enovosty.com/news.

Он напомнил, что Томаш Крчмарж пять лет назад стал автором первых антироссийских санкций в Чехии. 24 марта 2014 года в своем отеле он вывесил объявление о том, что из-за оккупации Россией Крыма граждан РФ здесь поселять не будут. Через несколько дней, однако, он изменил условие: граждан России отель поселятиме только в случае, если они письменно заявят об осуждении оккупации Крыма.

Чешская торговая инспекция тогда решила, что такой подход является дискриминацией и оштрафовала Крчмаржа на 50 тысяч крон (примерно 2 тысячи евро). Много людей тогда предлагало Томашу, что заплатят этот штраф за него, но он решил, что это дело принципа и нужно бороться. По его мнению, он не сделал ничего плохого.

«Я считал это своим гражданским долгом. Если бы я имел армию, то ввел бы чрезвычайное положение, поскольку у меня ее нет, то я делаю то, что могу. Нужно напоминать людям, которые плохо учили историю, что может произойти, если не обращать внимание на некоторые вещи. Русские уже здесь когда-то были. Я их здесь больше не хочу, ни для себя, ни для своих детей. Путин сделал то же, что перед войной сделал Гитлер в Судетах», – цитирует Перебийнис слова Крчмаржа.

Через суд владелец гостиницы добился, чтобы штраф был уменьшен до 5 тысяч крон, но и это его не устроило. Он подчеркивал, что даже в случае, если ему придется заплатить одну крону, с таким решением он не согласится. Пройдя целый ряд успешных и неуспешных судебных разбирательств в различных инстанциях, Томаш довел дело до Конституционного суда.

30 апреля был объявлен вердикт высшей чешской судебной инстанции. Конституционный суд постановил, что в данном случае о дискриминации речь не шла. Он отверг утверждение Высшего административного суда о том, что речь шла о национальной нетерпимости, а наоборот признал действия отеля рациональными.

«В частности, суд констатировал, что аннексия Крыма противоречит основополагающим принципам международного права, сославшись на позицию, международных организаций, а также МИД Чехии. Также чешский Конституционный суд отметил, что и государственные органы придерживаются разных подходов к разным людям в зависимости от их гражданства, которое является принципиально иным понятием, чем национальность. Отказ клиенту, учитывая его этническое происхождение или религию, по мнению суда, считалось бы дискриминацией, но учитывая гражданство – нет. Теперь дело вновь возвращается в Высший административный суд, который должен пересмотреть свое предыдущее решение с учетом вердикта КС», – уточнил Перебийнис.

По его словам, таким образом, имеем чрезвычайно важный прецедент решения Конституционного суда страны ЕС, в котором не только восстановлена ​​справедливость в отношении человека, ставшего на защиту Украины, но и подтверждена противоправность аннексии Россией территории Украины.

 



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