"Сталкер", пытавшийся пробраться на затонувший Delfi, ранил патрульного ножом
|11:30 05.05.2020
|Украина
Мы сегодня рассказали о мужчине, который пытался пробраться на затонувший танкер, но его задержали спасатели с поста на пляже "Дельфин". Выяснилось, что мужчина попытался оказать сопротивление прибывшим патрульным и ранил одного из них.
Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.
Когда патрульные прибыли на вызов, мужчина уже был на пирсе. Общаясь с инспекторами, он вел себя агрессивно и сообщил, что у него с собой пистолет. Патрульные потребовали положить оружие на землю, но тот не реагировал.
Тогда полицейские начали проводить задержание, встретив сопротивление: мужчина ранил полицейского ножом в ногу. Но на него все же надели наручники. Полицейскому, который получил колотую рану ноги, врачи оказали необходимую помощь.
По предварительной информации, мужчина украл с затонувшего корабля канаты.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, оружие изъяли на экспертизу.
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