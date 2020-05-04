"Сталкер", пытавшийся пробраться на затонувший Delfi, ранил патрульного ножом

11:30 05.05.2020   Украина

Мы сегодня рассказали о мужчине, который пытался пробраться на затонувший танкер, но его задержали спасатели с поста на пляже "Дельфин". Выяснилось, что мужчина попытался оказать сопротивление прибывшим патрульным и ранил одного из них.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

Когда патрульные прибыли на вызов, мужчина уже был на пирсе. Общаясь с инспекторами, он вел себя агрессивно и сообщил, что у него с собой пистолет. Патрульные потребовали положить оружие на землю, но тот не реагировал.

Тогда полицейские начали проводить задержание, встретив сопротивление: мужчина ранил полицейского ножом в ногу. Но на него все же надели наручники. Полицейскому, который получил колотую рану ноги, врачи оказали необходимую помощь.

По предварительной информации, мужчина украл с затонувшего корабля канаты.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, оружие изъяли на экспертизу.

 



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