В оккупированном Крыму 17 заболевших за сутки.

Статистику за сутки озвучили на заседании штаба по COVID в Крыму, - передает Керчь.ФМ.

"10 алуштинская больнице 2 врача и 8 пациентов Они будут переведены в COVIDный госпиталь.

1 из Санкт Петербурга, он работал в аэропорту, по нему контактные лица установлены, проживал в гостинице.

1 из Тольятти, житель Керчи, вернулся из вахты 27 апреля, вся смена была обследована, первичный результат отрицательный, но при появлении симптоматики помещен в больницу и тест показал положительный случай заболевания. У него 5 контактных лиц.

1 из Сак – член церковного хора.

4 человека из Красноперекопского района. Там возник очаг после вечеринки в Джанкойском районе", - уточнили в штабе.

За сутки были проведено 251 исследование. 17 из них положительные.