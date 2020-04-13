В оккупированном Крыму резко выросло число заразившихся СOVID-19
|11:15 05.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму 17 заболевших за сутки.
Статистику за сутки озвучили на заседании штаба по COVID в Крыму, - передает Керчь.ФМ.
"10 алуштинская больнице 2 врача и 8 пациентов Они будут переведены в COVIDный госпиталь.
1 из Санкт Петербурга, он работал в аэропорту, по нему контактные лица установлены, проживал в гостинице.
1 из Тольятти, житель Керчи, вернулся из вахты 27 апреля, вся смена была обследована, первичный результат отрицательный, но при появлении симптоматики помещен в больницу и тест показал положительный случай заболевания. У него 5 контактных лиц.
1 из Сак – член церковного хора.
4 человека из Красноперекопского района. Там возник очаг после вечеринки в Джанкойском районе", - уточнили в штабе.
За сутки были проведено 251 исследование. 17 из них положительные.
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