В Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

Про це на брифінгу 5 травня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 366 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 12 697 людей, з них 881 дитина та 2479 медпрацівників", - сказав Степанов.

За добу захворіли 26 дітей та 92 медпрацівники, госпіталізовано 100 осіб. З 4 травня зафіксовано 13 летальних випадків, більшість померлих мали супутні захворювання. 256 пацієнтів одужали.

Загалом з початку пандемії одужали 1875 осіб, 316 людей померли.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 5307 тестувань методом ПЛР.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій обалості - 61, Одеській області - 42 та в м. Києві - 48.