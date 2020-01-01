Журналісти американської газети The New York Times стали володарями Пулітцерівської премії за критичні статті про Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт оргкомітету даної премії.

Нагороду співробітникам видання присудили в категорії "Міжнародна журналістика".

Колектив NYT був відзначений за серію статей, написаних з ризиком для життя, які викривають хижацькі дії режиму Володимира Путіна.

При цьому не уточнюється, за які саме публікації газета була удостоєна премії.

Як повідомляє Тһе New York Times, видання було відзначене нагородою за серії матеріалів, у яких докладно описуються дії Росії за кордоном, від вбивств до втручання у вибори, з моменту виборів президента США, які відбулися в 2016 році.

Нагадаємо, в 2019 році The New York Times отримала Пулітцерівську премію за розслідування про фінансові махінації в імперії президента США Дональда Трампа. Підготовка матеріалу зайняла у журналістів 18 місяців. Розслідування ЗМІ викрило Трампа, який заявляв про "збагачення власними силами", а також "оголило його бізнес-імперію, побудовану на ухиленнях від сплати податків".

Кендрік Ламар став лауреатом Пулітцерівської премії в області музики в 2018 році.