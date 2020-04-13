В оккупированном Крыму более 120 дельфинов выбросились на берег за последний месяц – волонтеры
|10:30 05.05.2020
|Крым
Волонтеры российского Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» о том, что в оккупированном Крыму в апреле выбросились на берег 127 дельфинов.
Об этом говорится на официальной странице организации в Facebook, передают Крым.Реалии.
В частности, волонтеры отмечают, что весной черноморские китообразные рожают потомство, но в этом время идет активный рыбный промысел, поэтому животные гибнут в сетях.
«Лишь за апрель мы учли 127 выбросов, включая приловленных беременных самок (азовок и афалин) на поздних сроках. В скором времени, как и в прошлые годы, ожидается множество оставшихся в одиночестве живых сосунков, у которых нет шансов выжить без помощи, а также взрослых (травмированных и больных) животных, заплывающих в бухты и на мелководья», – говорится в сообщении.
В апреле волонтеры сообщили, что обнаружили минимум восемь дельфинов-белобочек, которые попали в сети при траловом лове рыбы в Судаке.
В марте руководитель центра Анастасия Коростелева сообщала, что у крымских берегов гибнет все больше дельфинов, их тела чаще выносит на берег.
Еще в прошлом году российские ученые заявили о резком сокращении популяции дельфинов в Черном море. По некоторым данным, только зафиксированных случаев гибели дельфинов у берегов Крыма в прошлом году было больше сотни.
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