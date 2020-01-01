На Тилігульський лиман прилетіли рожеві фламінго.

Наукові співробітники Регіонального ландшафтного парку Тилігульский, які повідомили про це, нарахували п'ять птахів, передає ВВС.

Рожевий фламінго — єдиний вид фламінго на озерах в Казахстані.

У Європі фламінго гніздяться в заповіднику Камарг, у гирлі річки Рона (Південна Франція), а також в Лас-Марісмасе у Південній Іспанії та у заповіднику Станьо ді Молентарджіус в Кальярі, на півдні острова Сардинія.