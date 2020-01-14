МЗС домовляється з союзниками з Балтії захищати історичну правду від спотворень Росією

10:01 05.05.2020   Украина

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонних розмовах із колегами з країн Балтії домовлявся, зокрема, про спільний захист історичної правди від спотворень із боку Росії в часи 75-ї річниці закінчення Другої світової війни, повідомили в міністерстві.

Ця тема була серед порушених у розмові з Урмасом Рейнсалу, головою МЗС Естонії, яка як непостійний член Ради безпеки ООН у травні буде головувати в Раді, передає Радіо Свобода.

Дмитро Кулеба подякував за тверду підтримку Естонією позицій та інтересів України в рамках непостійного членства Естонії у Раді безпеки ООН у 2020–2021 роках і висловив сподівання на ефективну взаємодію під час естонського головування в Раді безпеки ООН у травні 2020 року, мовиться в повідомленні.«Сторони домовилися докладати зусиль задля протидії поширенню Росією спотворених історичних фактів, у т. ч. щодо річниці завершення Другої світової війни. Обговорення в РБ ООН 8 травня теми Другої світової війни має на меті поширювати правдиві факти про європейське історичне минуле як основу для мирного й дружнього співіснування народів», – наголосили в міністерстві.

У перебігу розмови голова МЗС Естонії запевнив у незмінності підтримки Естонією суверенітету і територіальної цілісності України і наголосив на необхідності збереження міжнародного санкційного тиску на Росію до повного виконання Росією Мінських домовленостей і деокупації українських територій. Дмитро Кулеба поінформував Урмаса Рейнсалу про безпекову ситуацію на Донбасі й зусилля України задля прогресу в рамках «нормандського формату», – повідомили в МЗС.

В іншій розмові, з міністром закордонних справ Латвії Едґарсом Рінкевичсом, «співрозмовники відзначили ефективну співпрацю України та Латвії у міжнародних організаціях, зокрема, Генасамблеї ООН; Дмитро Кулеба й Едґарс Рінкевичс наголосили на важливості спільної боротьби за історичну правду».

І в перебігу цієї розмови голови МЗС України й Латвії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, стан переговорного процесу в «нормандському форматі». «Едґарс Рінкевичс підтвердив незмінність підтримки Латвією суверенітету й територіальної цілісності України. Міністри погодилися, що санкційна політика щодо Росії має зберігатися до повної деокупації українських територій і прогресу в виконанні нею Мінських домовленостей», – повідомили в МЗС України.

Останнім часом керівництво Росії, серед того й її президент Володимир Путін, робить дедалі більше заяв, зокрема, щодо нинішнього погляду Москви на обставини навколо початку Другої світової війни чи участь різних народів тодішнього СРСР у протистоянні нацизмові. Такі заяви історики називають ревізіоністськими.

При цьому у відповідь на викриття неправди Кремля там звинувачують самих критиків у «спотворенні історичної правди» в її московській версії.



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