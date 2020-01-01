Слова президента Румунії викликали дипломатичну суперечку з Угорщиною

09:46 05.05.2020   Румыния

Нещодавні заяви президента Румунії Клауса Йоганніса стосовно румунських угорців викликали невдоволення у міністерстві закордонних справ Угорщини.

Про це повідомляє Euractiv, передає Укрінформ.

"Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав останні заяви президента Румунії Клауса Йоганніса як "особливо нецивілізовані та спрямовані на розпалення ненависті та попросив очільника сусідньої держави виявити більше поваги до угорців, які проживають у Румунії", - йдеться у повідомленні.

Суперечка виникла після того, як нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про автономію Секейського краю - регіону в центральній Румунії, населеного етнічними угорцями. Законопроєкт був автоматично прийнятий, оскільки через пандемію коронавірусу скасували процедуру обговорення протягом 45 днів.

Після цього Йоганніс звинуватив Соціалістичну демократичну партію у змові з партією угорської нацменшини UDMR, що підтримує Йоганніса, у тому, що вони хочуть віддати Трансильванію Угорщині.

Міністерство закордонних справ Румунії у відповідь назвало заяви Сіярто "провокаційними та невідповідними", та просило Угорщину переглянути своє ставлення та дії щодо Румунії.



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