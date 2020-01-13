Санкції проти РФ мають тривати до повного відновлення територіальної цілісності України - Єрмак

09:30 05.05.2020   Украина

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що санкції проти Росії, введені з боку ЄС та США, мають бути продовжені до повного відновлення територіальної цілісності України включно з Кримом.

Про це Єрмак сказав під час онлайн-дискусії “Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому”, організованої Atlantic Council, передає УНН.

“Європейські санкції, як і американські санкції, повинні існувати до повного повернення Україні всіх територій, включно з Кримом. Але ми розуміємо, що після пандемії дуже складна економічна ситуація, тому Україна займає дуже активну позицію щодо виконання Мінських домовленостей. І я дуже сподіваюся, що наші й американські, і європейські друзі і партнери будуть продовжувати нас підтримувати на цьому шляху”, — сказав Єрмак.

Нещодавно колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер закликав скасувати санкції щодо Росії. З боку України на цю заяву відреагували в МЗС, Посольстві України в Німеччині та у “Нафтогазі”.



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