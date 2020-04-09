Про що говоритимуть 30 начальників штабів НАТО під час першої в історії онлайн-зустрічі

09:15 05.05.2020   Украина

Військові керівники з країн-членів НАТО вперше в історії проведуть 14 травня віртуальну зустріч у режимі захищеної телеконференції.

Про це повідомляється на сайті НАТО, передає АрміяInform.

«Вперше в історії НАТО Військовий комітет у складі 30 начальників штабів, включаючи представника Північної Македонії, яка нещодавно приєдналася до Альянсу, проведе віртуальну зустріч для обговорення поточних операцій та місій, дій та зобов’язань Альянсу. Звичайно, начальники штабів також обговорять поточну кризу, пов’язану з поширенням COVID-19, її вплив на союзників, а також підтримку з боку НАТО у врегулюванні кризи», – йдеться в повідомленні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поінформує військових керівників про перебіг і підсумки віртуальних зустрічей на рівні міністрів закордонних справ та міністрів, учасники обговорять ухвалені політичні рішення та шляхи їх реалізації. Зокрема, це стосується координації зусиль щодо виконання оперативних зобов’язань НАТО в межах тренувальних місій Альянсу в Афганістані та Іраку.

На початку року, виходячи із прогресу у внутрішніх переговорах в Афганістані, союзники по НАТО вирішили скоротити військову присутність у цій країні до 12 тисяч осіб. Водночас, на виконання зобов’язань перед урядом Афганістану, НАТО і надалі тренуватиме та надаватиме дорадчу допомогу силам безпеки Афганістану. Військові керівники НАТО обговорять шляхи боротьби з тероризмом та забезпечення стабільності в усьому регіоні.

Очікується, що під час зустрічі начальники штабів обговорять також прогрес у роботі з розробки Концепції стримування та оборони у Євроатлантичному просторі (Concept for Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area – DDA) і перспективних програм з розвитку озброєння та військових спроможностей для відповіді на наявні й майбутні загрози.



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