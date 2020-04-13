Не встиг український рейдовий буксир «Яни Капу» повернутись у рідну гавань до Одеси, як у гості завітали шефи з фонду «Астем» і, як годиться, не з порожніми руками.

Тепер на буксирі є нова пральна машина, холодильник, бойлер, принтер та інструменти, потрібні для ремонтних робіт, повідомляє АрміяInform.

І така допомога є дуже важливою, адже всім відомо, що російські загарбники повернули українські кораблі в розграбованому стані. Крім великих пошкоджень та розтрощеної апаратури, також було викрадено всю побутову техніку й устаткування.

За словами командира корабля, співпраця з «Астем» триватиме й надалі, адже керівництво фонду розуміє важливість підтримки моряків як в питаннях соціально-побутового характеру, так і в культурних. У майбутньому заплановано організацію дитячих екскурсій на кораблі ВМС у рамках військово-патріотичного виховання молоді. Звісно, після закінчення карантину.